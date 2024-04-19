Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


19 Nisan 2024 15:24
Tarım Bakanlığı Kontrol Hizmetlerinde İlave Ödeme Yönergesi Kazanımı

Bu nedir arkadaşlar bilgisi olan var mı?

Normalde olan bir şeyi kazanım gibi mi sunuyorlar?

https://x.com/TocBirSenGM/status/1780978801113018647

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