Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


19 Nisan 2024 15:55
Bant ilk defa ne zaman icat edildi?

Saçma ama merak ettiğim bir konuydu Türkiye de bu bant olayı nerede ve nasıl dönüyor diye bakmak istedim. Kullanmıyorum ama durduk yere kafama takılan bir konu oldu.

Bantın ilk formunun Mısır'da papirüs yapıştırmak için kullanıldığı MÖ 3000'li yıllara kadar uzandığı düşünülmektedir. Modern bant ise 1920'lerde Richard Drew tarafından icat edilmiştir.

Bilgi kaynağı: https://ulusbant.com.tr/

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