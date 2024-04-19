Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Nisan 2024 16:12
Merkez Bankası Nisan anketi
Ankete göre özetle enflasyon farkı dahil Temmuz zammı %20,01 Ocak zammı %10,72. 1 yılda maaşlar toplamda %32,88 artmış olacak

Karizmaunl
Daire Başkanı
19 Nisan 2024 16:25

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