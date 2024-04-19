Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Nisan 2024 16:21
Engelli raporu ve mazeret ataması

Ben polis memuruyum Eşimin ortopedik %50 sürekli engelli sağlık kurulu var bu raporuna istinaden memleketime atanma(mazeret ataması) talebinde bulundum. Ayrıca ben şark görevindeyim atama talebinde bulunduğum memleketim de şark illeri arasındadır. Atama yönetmeliğinde kendisi, eşi veya çocuklarından birinde %50 ve üzeri engel raporu olanlar atama talebiyle gidebilirler yazıyor. bu şekilde giden var mı

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