Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


19 Nisan 2024 16:22
Silah devri

Hepinize iyi günler ben jandarma uzman çavuş olarak görev yapmaktayım yine aynı şekilde babam emekli uzman çavuş , kendi parayla almış olduğu şahsi tabancayı bana vermeyi düşünüyor devir işleri nasıl olacak ? Dilekçe yazmak gerekli mi ?

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