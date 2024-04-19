Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


19 Nisan 2024 16:41
Altın gramı nezaman 20.000 ( yirmi bin ) olur.
19 Mayıs 2024 saat 16.40 itibariyle altın gramı 2.497 TL acaba altının gramı 20.000 nezaman olur.

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