Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Nisan 2024 16:48
4/b istifa edip geri dönmek?
Arkadaşlar bir kurumda sözleşmeli personel olarak çalışırken istifa ettim sınavsız tekrar geri dönme şansım var mı?

notsure
Memur
19 Nisan 2024 19:08

hayır


hsnd
Başbakan Müsteşarı
19 Nisan 2024 20:49
Sözleşmeli personelin istifa sonrası sınavsız olarak geri dönüş imkanı bulunmuyor.
Toplam 2 mesaj

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