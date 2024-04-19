KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


19 Nisan 2024 17:03
Sağlık kurulu raporu hakkında

Merhaba arkadaşlar. Jandarma için sağlık kurulu raporu almam gerekiyormuş.

Diyor ki "yazılı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde hastaneye giriş yapılmalıdır."

yazılı tarihi ben mi belirleyeceğim . Nasıl olacak , aydınlatır mısınız.

Bu arada Sağlık Kurulu'ndan randevu alacağım , doğru değil mi?

Son bir soru ben bir hastaneden Sağlık Kurulu randevusu aldım ama 13 gün sonrasına randevu verdi, dolayısıyla kurumdan alacağım sevk evrakına tarihi buna göre ben mi belirleyeceğim ,

Yardımlarınız için teşekkürler.


ByAstsubay
Memur
20 Nisan 2024 08:59
güzel dostum sen başvuru kağıdın ile hastaneye gidiyorsun seni heyete alıyor senin herhangi bir şey yapmana gerek yok zaten genel komutanlık hastanelere bildiri gönderiyor benim şu zamanlar arasında sağlık raporu alacak adaylarım var diye sana öncelik tanıyor
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Üniversite HastaneleriSağlık kurulu raporu hakkında

Sözlük

bal 1 kardinal çiçeği 1 kartacalılar 1 talaşa 1 diş ağrısı 2 karula 1 iddia 1 kafa dağıtmak 1 ruh hali 1 uri geller 1

Son Haberler

TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak7 yerde sandık yeniden kuruluyor, aynı gün LGS var! Şimdi ne olacak?Bayraktar TB3 SİHA test uçuşlarına devam ediyor!'Mahzen-30' operasyonlarıyla 'Odacılar' organize suç örgütü çökertildiFahiş fiyat uygulayanı şikayet için 3'lü mekanizma

Editörün Seçimi

Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.