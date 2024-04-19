Sağlık kurulu raporu hakkında

güzel dostum sen başvuru kağıdın ile hastaneye gidiyorsun seni heyete alıyor senin herhangi bir şey yapmana gerek yok zaten genel komutanlık hastanelere bildiri gönderiyor benim şu zamanlar arasında sağlık raporu alacak adaylarım var diye sana öncelik tanıyor

güzel dostum sen başvuru kağıdın ile hastaneye gidiyorsun seni heyete alıyor senin herhangi bir şey yapmana gerek yok zaten genel komutanlık hastanelere bildiri gönderiyor benim şu zamanlar arasında sağlık raporu alacak adaylarım var diye sana öncelik tanıyor