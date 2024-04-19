KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


19 Nisan 2024 17:41
Sınav ücreti ödemesi hakkında

Sizlerden bir konu hakkında bilgi almak istiyorum 31 dönem pomen mülaklara girmek için hak kazandım 1050 TL Halk bankasına yatırdıktan sonra başka bir şey yapmam gerek var mı onaylamam gereken bir şey çünkü sonuçlardan sorguladığımda ücretinizi yatırınız diyor lakin ben doğru bir şekilde yatırdım elimde dekont da var acaba yatırdıktan sonra izlemem gereken bir yol var mı


ahmet2001
Aday Memur
19 Nisan 2024 19:14

engina bizdede öyle sen dekontu sakla bir problem olmaz

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