Hafta bitti, seçim taltifi yatmayan iller var

ya kardeşim para var olmaz mı iş bilmeyen adam çok birileri geçiştiriyor umurunda değil yani bunların 40 bin polise tek gecede 10 bin yatıyor bunu mu atmicaklar

ya kardeşim para var olmaz mı iş bilmeyen adam çok birileri geçiştiriyor umurunda değil yani bunların 40 bin polise tek gecede 10 bin yatıyor bunu mu atmicaklar