Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Nisan 2024 17:52
Hafta bitti, seçim taltifi yatmayan iller var

Bazı illerde yatmış bazılarında yatmamış sizce niye böyle oldu beyler


Kadropolisimemettt
Aday Memur
19 Nisan 2024 19:41

Bilgisi olan ?


Enginpol
Aday Memur
19 Nisan 2024 20:42
para yok demekki kasada

Albayrakyesilsancak
Aday Memur
19 Nisan 2024 21:05
ya kardeşim para var olmaz mı iş bilmeyen adam çok birileri geçiştiriyor umurunda değil yani bunların 40 bin polise tek gecede 10 bin yatıyor bunu mu atmicaklar

iyilikiyidir01
Şef
19 Nisan 2024 22:00
Ankara gibi bir il personelde İstanbul'dan sonra ikinci ama iki günde yapıyorsa herkes yapabilir demektir .takip edin bu islerde en hızlı il hep Ankara dır.enflasyon farkında bile en hızlı Ankara taktir ediyorum is bekletmiyorlar .küçük illlerdeki mutemetler sorsan ne isleri vardır ne isleri Ankara'da çok adam var derler biz tek basımıza yapıyoruz derler sıkışınca para istedik daireden ğelmedi derler.
Albayrakyesilsancak, Dün
ya kardeşim para var olmaz mı iş bilmeyen adam çok birileri geçiştiriyor umurunda değil yani bunların 40 bin polise tek gecede 10 bin yatıyor bunu mu atmicaklar

Albayrakyesilsancak
Aday Memur
19 Nisan 2024 22:03
çok güzel özet geçmişsin biraderim aynen öyle işte
iyilikiyidir01, 12 saat önce
Ankara gibi bir il personelde İstanbul'dan sonra ikinci ama iki günde yapıyorsa herkes yapabilir demektir .takip edin bu islerde en hızlı il hep Ankara dır.enflasyon farkında bile en hızlı Ankara taktir ediyorum is bekletmiyorlar .küçük illlerdeki mutemetler sorsan ne isleri vardır ne isleri Ankara'da çok adam var derler biz tek basımıza yapıyoruz derler sıkışınca para istedik daireden ğelmedi derler.

Exelans cop
Memur
19 Nisan 2024 22:57

Antalya yatmadı hala.


emniyet58
Aday Memur
20 Nisan 2024 00:01
Ağzı olan konuşuyor Pazartesi muhasebeye verdik maliye bakanlığının verdiği cevap ödenek Yok diyor Arkadaşlar bu ödül ödemesini orda çalışanlar da aldı hatta işçiler de Anlayacağınız iş Emniyette değil Hazine ve Maliyet bakanlığında.

emniyet58
Aday Memur
20 Nisan 2024 00:08
Tüm il mutemetleri ile de grubumuz var hepsi yaptı arayıp sormanıza da gerek yok onlar da bilmiyor
emniyet58, 10 saat önce
Ağzı olan konuşuyor Pazartesi muhasebeye verdik maliye bakanlığının verdiği cevap ödenek Yok diyor Arkadaşlar bu ödül ödemesini orda çalışanlar da aldı hatta işçiler de Anlayacağınız iş Emniyette değil Hazine ve Maliyet bakanlığında.

rasim1903
Memur
20 Nisan 2024 00:16
açıklama için teşekkür ederiz kral. kime söveceğimizi bilelim en azından. :) Beyler maliye ve banka görevlilerine yapıştırıyoruz.
emniyet58, 9 saat önce
Tüm il mutemetleri ile de grubumuz var hepsi yaptı arayıp sormanıza da gerek yok onlar da bilmiyor

SszPls
Aday Memur
20 Nisan 2024 00:46
bak güzel kardeşim hazine dediki bizim personelimiz bayramda çalışmayacak tüm kurumlar ödenekleriniz isteyin ödemelerinizi 08.04.2024 saat 15:30 a kadar mal müdürlüklerine onaylatanların her türlü ödemesini bayramdan önce göndereceğiz dedi ve öylede oldu. Bayram arefesinde ödül ödemeleri pbs ye işlendiği için hesabında ödenek üstü parası olan iller (ankara urfa gibi parayı yatırabilen iller) harcama yapabildi ve onların parası yattı. envalinde para olmayan iller bayram dönüşü strateji daireden ödenek talep etti ödeneği gelen iller ödeme emirlerini oluşturdu şuan hazine sürecindeler salı günü maliyeye gönderen illerin paraları bile daha karşılanmadı. bizlerinde il grupları var ek görevden başını kaldıramayıp asli işini yapamayan memur arkadaşlar var. her il birbirine benzemez bir ilde mutemetlere görev yazılırken bir ilde yazılmaz bir ilin sorumlu müdürü çok ilgiliyken bir ilin müdürü vurdumduymaz olur evrak için günlerce arkasında dolasırsın okadar çok etken durum varki kimsenin günahını almayın boşuna senin cebine girecek para onunkinede girecek il müdürünün cebinede girecek hepimiz memuruz hiçkimse bilerek binlerce kişinin parasını bekletmez yani
iyilikiyidir01, 12 saat önce
Ankara gibi bir il personelde İstanbul'dan sonra ikinci ama iki günde yapıyorsa herkes yapabilir demektir .takip edin bu islerde en hızlı il hep Ankara dır.enflasyon farkında bile en hızlı Ankara taktir ediyorum is bekletmiyorlar .küçük illlerdeki mutemetler sorsan ne isleri vardır ne isleri Ankara'da çok adam var derler biz tek basımıza yapıyoruz derler sıkışınca para istedik daireden ğelmedi derler.

Albayrakyesilsancak
Aday Memur
20 Nisan 2024 08:12
hafta sonu araya girdi gelsinler hafta sonu çalışsınlar hadi bakalım bahaneleri hazır hafta sonu izinliydik kansız leşler

uluslararası2
Şef
20 Nisan 2024 08:29

Ee yatan yerlere nasıl yattı peki

emniyet58, 10 saat önce
Ağzı olan konuşuyor Pazartesi muhasebeye verdik maliye bakanlığının verdiği cevap ödenek Yok diyor Arkadaşlar bu ödül ödemesini orda çalışanlar da aldı hatta işçiler de Anlayacağınız iş Emniyette değil Hazine ve Maliyet bakanlığında.

Albayrakyesilsancak
Aday Memur
20 Nisan 2024 08:59
var bi fırıldak
uluslararası2, 1 saat önce

Ee yatan yerlere nasıl yattı peki


iyilikiyidir01
Şef
20 Nisan 2024 09:03
gene aynı kapıya çıkıyor Ankara gönderdi ise o kadar kisiyi diğer küçük iller de yollayabilirdi kus kaçtı dal sarktı yan gitti rüzgar geldi muhabbeti yapmıssın gene
SszPls, 9 saat önce
bak güzel kardeşim hazine dediki bizim personelimiz bayramda çalışmayacak tüm kurumlar ödenekleriniz isteyin ödemelerinizi 08.04.2024 saat 15:30 a kadar mal müdürlüklerine onaylatanların her türlü ödemesini bayramdan önce göndereceğiz dedi ve öylede oldu. Bayram arefesinde ödül ödemeleri pbs ye işlendiği için hesabında ödenek üstü parası olan iller (ankara urfa gibi parayı yatırabilen iller) harcama yapabildi ve onların parası yattı. envalinde para olmayan iller bayram dönüşü strateji daireden ödenek talep etti ödeneği gelen iller ödeme emirlerini oluşturdu şuan hazine sürecindeler salı günü maliyeye gönderen illerin paraları bile daha karşılanmadı. bizlerinde il grupları var ek görevden başını kaldıramayıp asli işini yapamayan memur arkadaşlar var. her il birbirine benzemez bir ilde mutemetlere görev yazılırken bir ilde yazılmaz bir ilin sorumlu müdürü çok ilgiliyken bir ilin müdürü vurdumduymaz olur evrak için günlerce arkasında dolasırsın okadar çok etken durum varki kimsenin günahını almayın boşuna senin cebine girecek para onunkinede girecek il müdürünün cebinede girecek hepimiz memuruz hiçkimse bilerek binlerce kişinin parasını bekletmez yani

iyilikiyidir01
Şef
20 Nisan 2024 09:06
ben mutemetcilerin göreve gittiğini senden duydum sahsen yani celıstığım hiçbir ilde mutemetci gitmez göreve valla 16 17 yıllık hayatımda hiçbir ek görevde para isleri ile uğrasan kimse denk gelmedi listedede adını görmedim nerdeki görevleri gidiyırlar haaa paralı görevlere gidiyırlerdır ona Birsey diyemem çünkü oralarda bizi yazmıyorlar:)
SszPls, 9 saat önce
bak güzel kardeşim hazine dediki bizim personelimiz bayramda çalışmayacak tüm kurumlar ödenekleriniz isteyin ödemelerinizi 08.04.2024 saat 15:30 a kadar mal müdürlüklerine onaylatanların her türlü ödemesini bayramdan önce göndereceğiz dedi ve öylede oldu. Bayram arefesinde ödül ödemeleri pbs ye işlendiği için hesabında ödenek üstü parası olan iller (ankara urfa gibi parayı yatırabilen iller) harcama yapabildi ve onların parası yattı. envalinde para olmayan iller bayram dönüşü strateji daireden ödenek talep etti ödeneği gelen iller ödeme emirlerini oluşturdu şuan hazine sürecindeler salı günü maliyeye gönderen illerin paraları bile daha karşılanmadı. bizlerinde il grupları var ek görevden başını kaldıramayıp asli işini yapamayan memur arkadaşlar var. her il birbirine benzemez bir ilde mutemetlere görev yazılırken bir ilde yazılmaz bir ilin sorumlu müdürü çok ilgiliyken bir ilin müdürü vurdumduymaz olur evrak için günlerce arkasında dolasırsın okadar çok etken durum varki kimsenin günahını almayın boşuna senin cebine girecek para onunkinede girecek il müdürünün cebinede girecek hepimiz memuruz hiçkimse bilerek binlerce kişinin parasını bekletmez yani
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