Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Nisan 2024 18:37
havuz tayinleri tercih ve acıklanma
Merhaba! arkadaşlar eşim katip bu sene ilk defa havuz tayini isteyeceğiz sorum şu havuz tayinleri tercih işlemleri ne zaman ortalam hangi ayda oluyor sonuçlar hangi ayda, ayın kacına acıklanıyor ortalama tarihleri bilen tecrübeli arkadaşlar cevap verirse memnun olurum

katip1988
Aday Memur
19 Nisan 2024 21:32

.Bu bakanlıkta neyin ne zaman olacagi meçhul. İkidir nisanda açtılar birisi icra sınavına biri yazı isleri sınavına denk geldi. İnsanları mağdur etmek veya kısıtlamak için ellerinden geleni yapıyorlar

Yönetmelikte yaz ayında yapılır diyor. Oraya 1_15 haziranda tercih alınır 16_30 haziranda sonuç açıklanır diyemiyorlar +1 ay yada -1 ay opsiyon olabilir. Anket yapıp personele sorsalar hangi ayda tayin istense iyi olur diye bu kadar basit.

Her ne kadar Nisan mayıs ayı gibi tercihleri alsalarda siz Eylül ayı içinde açıklanacmış gibi plan yapın hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz

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