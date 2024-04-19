havuz tayinleri tercih ve acıklanma

Merhaba! arkadaşlar eşim katip bu sene ilk defa havuz tayini isteyeceğiz sorum şu havuz tayinleri tercih işlemleri ne zaman ortalam hangi ayda oluyor sonuçlar hangi ayda, ayın kacına acıklanıyor ortalama tarihleri bilen tecrübeli arkadaşlar cevap verirse memnun olurum

Merhaba! arkadaşlar eşim katip bu sene ilk defa havuz tayini isteyeceğiz sorum şu havuz tayinleri tercih işlemleri ne zaman ortalam hangi ayda oluyor sonuçlar hangi ayda, ayın kacına acıklanıyor ortalama tarihleri bilen tecrübeli arkadaşlar cevap verirse memnun olurum