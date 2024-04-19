Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Nisan 2024 20:27
hemşire ünvanı ile 112 görevlendirme
lise mezunu hemşireyim , ünvanım ve kadrom hemşire. önlisans paramedik diplomam var görevlendirme ile 112 de çalışabilir miyim

afilun
Memur
19 Nisan 2024 21:47

Hayır çalışmazsınız

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