Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


19 Nisan 2024 20:51
Ekpss ile Kültür Turizm Bakanlığına Atananlar

Herkese iyi akşamlar.Ekpss 2024/1 ataması ile Kültür Turizm Bakanlığına atanıp herhangi bir haber alan ya da göreve başlayan var mı?

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