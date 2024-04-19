Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Nisan 2024 21:41
1 yıl dolmadan eş tayini

Ben 2.5 yıllık kadrolu infaz koruma memuruyum ve aynı yerde görev yapıyorum başladığımdan beri. Eşim ise 6 aylık zabıt katibi ve son 2 yılda 365 gün sigortası yok. Çoğu kişi memurlarda 1 yıl şartı aranmadığını söylüyor. Eğer eş tayini yazarsam eşimin bulunduğu şehre gidebilirmiyim.


katip1988
Aday Memur
19 Nisan 2024 21:50

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