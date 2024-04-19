Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Nisan 2024 22:06
Sözleşmeli Memur Maaşının Asgari Ücretten Ödenmesi

Arkadaşlar merhaba ben Gençlik ve Spor Bakanlığı nda Sözleşmeli destek personeliyim,aldığım maaş 30914 olmasına rağmen e devlette prime ek kazanç 20002 TL olarak gösteriliyor.Acaba bu durum kadrolu arkadaşlar için de mi aynı? Bu durum emekli olunca çok düşük maaş almamıza neden olmaz mı bilgili arkadaşlar cevaplarsa sevinirim.


sessegnon
Aday Memur
19 Nisan 2024 22:35

Yok, maasim sizin 1,5 katiniz ama 23 24 benimde kadroluyum :) ek ödemeleriniz


sessegnon
Aday Memur
19 Nisan 2024 22:36

Ek ödemeler sigortada gösterilmiyor memurlarda, işçi lerin gösterilir


r.bal60
Aday Memur
19 Nisan 2024 22:51

O zaman bizim işçiye göre tek avantajımız,tatil olayı onun dışında her şeyde işçi bizden avantajlı adamlarla aynı işi yapıyoruz.

Maaşları bizden fazla

İkramiyeleri var

Tediyeleri var

Sigortalari ikramiyesiz ayda 43 bin ikramiyeli ayda 60 bin civari yatıyor,emekli olunca da en kötü 2 katimiz maaş alırlar,çok ilginç bir durum cidden :)

sessegnon, 11 saat önce

Ek ödemeler sigortada gösterilmiyor memurlarda, işçi lerin gösterilir

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ekonomi Düzelecek ve Alım Gücü ArtacakBugün ayın 16 si herkes maaşından cepte kalan kalan parayı yazsinKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMB piyasa katılımcıları anketiUzman Yardımcılığı - Meslek Memurluğu MaaşıSakal bırakmak2025 Ocak zam ?belediyede sosyal denge tazminatımız yok?2024 Nisan maaşlarımızı yazalımBaşöğretmenlik süresi kısalmalı

Sözlük

avaz kelimesi 1 göğcek 1 fit 1 30'lu yaşlar 1 iddia 1 kanarya gülü 1 kartacalılar 1 trevi çeşmesi 1 vira vira 1 kafa dağıtmak 1

Son Haberler

TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak7 yerde sandık yeniden kuruluyor, aynı gün LGS var! Şimdi ne olacak?Bayraktar TB3 SİHA test uçuşlarına devam ediyor!'Mahzen-30' operasyonlarıyla 'Odacılar' organize suç örgütü çökertildiFahiş fiyat uygulayanı şikayet için 3'lü mekanizma

Editörün Seçimi

Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.