Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Nisan 2024 22:36
üstün Başarı Belgesi
3 tane başarı belgesi almıştım. Tüm okuldaki öğretmenlere üstün başarı belgeleri geldi fakat benimki gelmedi. İdareye sorduğumda kaymakam fetöden ihraç olup geri dönenlere vermemiş. Yasada böyle bir uygulama yapılabilir mi?

hakan zeytinci
Aday Memur
20 Nisan 2024 09:17

yasa açık hocam.3 tane başarı belgesi alana üstün başarı belgesi verilir diyor 657 de.bu lanet bakanlık benim ve eşiminde bir sürü başarı belgesini vermedi.ama size verilmiş başarı belgeleri. üstüne gidin bence

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