Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Nisan 2024 22:36
MEB'in 2023 Yılında Yaptığı Sayman Kadrosunu kazanıp tercihlerine Yerleşemeyenler

MEB'in 2023 Yılında Yaptığı Sayman Kadrosunu kazanıp tercihlerine yerleşemeyenler ek atama talebi için birlikte hareket edelim. Bakanlık bu tercihe tüm boş kadroları açmadı ve kısıtlı bir sayı ile tercihe çıktı. Halbuki bu snavı kazananların sayısı boş kadro sayısından az. Boş kadrolara sınavsız duyurusuz atama yapılmasın bu sınavı kazananlardan ek atama talebi alınsın.


şefce
Daire Başkanı
19 Nisan 2024 22:49

Pardon. Başlık hatalı oldu, şöyle olacaktı: MEB'in 2023 Yılında Yaptığı Sayman Kadrosu için GYS Sınavını kazanıp tercihlerine Yerleşemeyenler olacaktı. Moral bozuk olunca kelimeler böyle eksik yanlış olabiliyor.


danedane1
Aday Memur
19 Nisan 2024 22:57

yerleşemezsen ne iş yapıyorsunuz


şefce
Daire Başkanı
19 Nisan 2024 23:00

Yerleşemeyenler boş kadrolara ek atama yapılması talebi için birlikte hareket edelim sendikalarımıza iletelim derim.

danedane1, 11 saat önce

yerleşemezsen ne iş yapıyorsunuz


2ven
Şef
20 Nisan 2024 08:31

Sınavsız sayman atamaları iptal edilip bu sınavı kazananlara tercih açmaları gerekiyor. Adaletli olan budur.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

MEB GYS TercihÖMK düzenlemesi yapılmalıdır!Kamu görevlilerine yönelik cezalarSürülmeVergi dilimleri ve ek ders sorunuÖğrenci kaç gün içinde disipline verilmeliİstifa! Sendika Aidatı kesintisiSeçim ücreti ne zaman yatar ?Rehberliği de biz yapacaksak rehberlik öğretmeni ne yapacak?DYK, Psikolojik Danışman Rehber Öğretmen

Sözlük

japon şemsiyesi 6 şu anda dinlenen türkü 1 Kudüs Notları 1 ölüme yakın deneyimler 1 uri geller 1 piramit 1 yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmek 1 kardinal çiçeği 1 avaz kelimesi 1 bal 1

Son Haberler

TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak7 yerde sandık yeniden kuruluyor, aynı gün LGS var! Şimdi ne olacak?Bayraktar TB3 SİHA test uçuşlarına devam ediyor!'Mahzen-30' operasyonlarıyla 'Odacılar' organize suç örgütü çökertildiFahiş fiyat uygulayanı şikayet için 3'lü mekanizma

Editörün Seçimi

Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.