norm fazlası olmak

kendi isteği olmadan başka okula gönderilmez diye biliyorum engelli öğretmen. aynisi bana olma durumu vardi. bizim müdür yardımcısı söylemişti sıkıntı olmaz sana diye. o yüzden pek dert etme.

kendi isteği olmadan başka okula gönderilmez diye biliyorum engelli öğretmen. aynisi bana olma durumu vardi. bizim müdür yardımcısı söylemişti sıkıntı olmaz sana diye. o yüzden pek dert etme.