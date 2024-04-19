Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


19 Nisan 2024 22:37
norm fazlası olmak

merhaba, ekpss ile atanmış öğretmen norm fazlası olursa ne olur?

okulumdan çok memnunum ve başka okula tayin olmak istemiyorum açıkçası öyle de bir durum var yani.

yardımcı olursanız sevinirim.


anelka0101
Memur
20 Nisan 2024 07:43
kendi isteği olmadan başka okula gönderilmez diye biliyorum engelli öğretmen. aynisi bana olma durumu vardi. bizim müdür yardımcısı söylemişti sıkıntı olmaz sana diye. o yüzden pek dert etme.
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