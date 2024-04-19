Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Nisan 2024 22:59
İlk atama için mülakat

tecrubesi olan arkadaslara bir soru sormak istiyorum..İlk atama için mülakata giren bir aday tercih yapmaması halinde sinav ve mülakat puani geçerliliğini koruyor mu?

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