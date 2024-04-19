Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Nisan 2024 23:07
Üniversitenin kimliği parayla satması

Merhaba, bir devlet üniversitesine doçent olarak atandım. Personel daire başkanlığı tarafından bana kimlik verilmesi için 250 tl kimlik bedeli istenmektedir. Bu konuyla ilgili yasal mevzuatta bir madde var mıdır?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
20 Nisan 2024 00:56
Kayıp olsa anlarım ama ilk kimliğin parayla verilmesi durumunun mevzuatta yeri olduğuna rastlamadım bugüne kadar.

dramati-kPCs
Şef
20 Nisan 2024 01:17

Sanmam bence parayı verip kimliği alın altına da şerh düşün. Ve üniversiteyi dava edin ama ned


dramati-kPCs
Şef
20 Nisan 2024 01:18

Ama bir şey çıkar mı pek emin değilim.


Bozkurtbakışlı
Şef
20 Nisan 2024 02:35
250 lira yüzünden, gelecekteki Profesörlüğüzden olmayın!
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