Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Nisan 2024 00:12
Teşekkürler..

Görürler mi okurlar mı bilemiyorum ancak Ankara Etlik Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Servisi A bölümünde görev yapan tüm hemşire arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Gerçekten mükemmel insanlarsınız.

Ben Şemsi teyzenizin oğlu.

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