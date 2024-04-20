Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Nisan 2024 00:46
Harcırah Kapsamı

Sınav ve mülakata eşimle birlikte gittim ancak eşime ait harcırah hesaplamasının yapılmadığını idari işler müdürlüğü söyledi. Ben harcırah kanununa baktım ve harcırah kelimesinin karşılığında aile masrafı da yazıyor. Bu sınav ve mülakatlara gidişlerde eşlerimize ait masraflar karşılanmıyor mu? Karşılanmıyorsa dayanak maddesi nerede geçiyor. Teşekkür ederim.


E.Kayı Han
Editor
20 Nisan 2024 00:59

Baktığınız madde sürekli görev yolluğu ile ilgili. Yani tayinin çıkarsa eşin ve çocukların içinde ödenir ama bu tür sınav yada eğitimler için ödenmez.


Reisülküttab9
Aday Memur
20 Nisan 2024 01:06

Harcırah Kanununun tamamını okudum ama -eşe sınavdan ötürü harcırah ödenmez- anlamına gelen bir cümle bulamadım. Aksine ödenmesine daha yakın anlamlar var. Kanunun 4 ve 5 maddelerinde ve diğer bazı maddelerinde zorlayınca ödenmesi gerektiği anlamı çıkıyor.

E.Kayı Han, 9 saat önce

Baktığınız madde sürekli görev yolluğu ile ilgili. Yani tayinin çıkarsa eşin ve çocukların içinde ödenir ama bu tür sınav yada eğitimler için ödenmez.

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