Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Nisan 2024 00:53
Disiplin Hakkında

Disiplin soruşturması açıldı ama ceza verilmesine yer olmadığı kararı verildi. Kayıtlara geçen bu ceza verilmesine yer olmadığı ibaresi ve soruşturma bilgisinin silinmesi için de bir süre var mıdır? Sürekli olarak gözükecek mi?

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