Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Nisan 2024 08:19
GENEL ATAMA SONUÇLARI
Merhaba arkadaşlar bu sene genel atama sonuçları tahminen ne zaman açıklanır?

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