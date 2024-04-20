Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Nisan 2024 09:04
İdareci ilk atamaları hakkında

tecrubesi olan arkadaslara bir soru sormak istiyorum..idarecilik için İlk atama mülakata giren bir aday tercih yapmaması halinde sinav ve mülakat puani geçerliliğini koruyor mu?devam eden yıl da aynı yazılı ve sözlü puanı kullanabilir mi?


stdml
Memur
20 Nisan 2024 10:07

sınav puanınız yerleşmediğiniz sürece 3 yıl korursunuz fakat mülakat puanınız sadece o atama dönemi için geçerli. tercih yapmadığınız veya yerleşemediğiniz takdirde seneye tekrar mülakata girmeniz gerekiyor


ebu-fisar
Müsteşar Yardımcısı
20 Nisan 2024 13:34

hizmet puanı ve görev süresi hesabında baz alınacak tarih nedir? bilen var mı?


Merthoca72
Aday Memur
20 Nisan 2024 15:22

Sınav puanı 3 değil 2 yıl geçerliliği var sanırım.

stdml, Dün

sınav puanınız yerleşmediğiniz sürece 3 yıl korursunuz fakat mülakat puanınız sadece o atama dönemi için geçerli. tercih yapmadığınız veya yerleşemediğiniz takdirde seneye tekrar mülakata girmeniz gerekiyor


resmiplaka
Memur
20 Nisan 2024 17:38

Teşekkürler


Sevdim-Seni
Genel Müdür
20 Nisan 2024 18:37

14 Haziran 2024 baz alinacak

ebu-fisar, 12 saat önce

hizmet puanı ve görev süresi hesabında baz alınacak tarih nedir? bilen var mı?

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