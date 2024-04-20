Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Nisan 2024 09:04
idreci ilk atamaları hakkında

tecrubesi olan arkadaslara bir soru sormak istiyorum..idarecilik için İlk atama mülakata giren bir aday tercih yapmaması halinde sinav ve mülakat puani geçerliliğini koruyor mu?devam eden yıl da aynı yazılı ve sözlü puanı kullanabilir mi?

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