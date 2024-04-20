Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Nisan 2024 10:52
Dilekçe konusu hakkında lütfen yardım edin

Herkese iyi günler diliyorum ben kadrolu hizmetliyim komisyon tarafından mübaşir olarak görevlendirildim lakin görevlendirildiğim yer çift mahkeme ve tek mübaşirim haftanın 4 günü duruşma var ve iş yoğunluğu çok fazla deneyimsizim ve tüm yük omuzlarımda bu sebeplerden ötürü psikolijim bozuldu dilekçe yazıp tekrar hizmetli olarak geri dönmek istedim fakat müdür ve hakimler olumsuz görüş vereceklerini idare etmem gerektiğini söylediler nasıl bir yol izlemeliyim bu saatten sonra iyi günler diliyorum&#128591;&#127995;


katip1988
Aday Memur
20 Nisan 2024 13:52

Dilekceni yaz hakimden havale al. Komisyona götür ver. Takdir komisyonda. Yapacak bisey yok


soadist
Şube Müdürü
20 Nisan 2024 13:57
Konudan bağımsız, o duruşmalara çıkan garibim katipler ne yapsın. Ah ulan ah, keşke okusaydık da mübaşir olsaydık :(

batuhan2728
Aday Memur
20 Nisan 2024 14:54

Zaten cevabı olumsuz olarak komisyona bildireceklerini soylediler

katip1988, 12 saat önce

Dilekceni yaz hakimden havale al. Komisyona götür ver. Takdir komisyonda. Yapacak bisey yok


dca23
Şef
20 Nisan 2024 14:54
Katipler sirayla durusmaya cikiyor ancak omrunde durusma gormemis hizmetli arkadasi haftada 4 gun durusmaya sokup kalemde de dosya duzeni evrak takibi posta isleri yaptirmak mobingtir. Yaz dilekceni kardesim, komisyon goz onunde bulundurur.
soadist, 12 saat önce
Konudan bağımsız, o duruşmalara çıkan garibim katipler ne yapsın. Ah ulan ah, keşke okusaydık da mübaşir olsaydık :(

batuhan2728
Aday Memur
20 Nisan 2024 15:14

Hocam zaten yazdım da inanın durusma dosyalarini mi cikarayim posta yapacak zamanım yok aksam 6 da çıkıyorum haftasonu bile gitmemi istiyorlar anca yetişsin.

dca23, 11 saat önce
Katipler sirayla durusmaya cikiyor ancak omrunde durusma gormemis hizmetli arkadasi haftada 4 gun durusmaya sokup kalemde de dosya duzeni evrak takibi posta isleri yaptirmak mobingtir. Yaz dilekceni kardesim, komisyon goz onunde bulundurur.

katip1988
Aday Memur
20 Nisan 2024 21:30

Kimin me dediği ne yaptığı önemli değil önemli olan senin ne yaptığın. Saygı da kusur etmeden ve hiyerarşiyi bozmadan gerekeni yap. Hakim havalenin, yanına en fazla 'uygun degildir' yada 'yerine personel gorevlendirmek şartıyla kabul gibi bireyler yazar. Son söz komisyonda. Oraya da gidince gorebli müdür yada katıp arkadaşla veya görülebiliyorsan üye yada başkanla görüşüp durumunu uygun bir dille anlat. Hayırlısı olsun hakkında

batuhan2728, 11 saat önce

Zaten cevabı olumsuz olarak komisyona bildireceklerini soylediler


emirsalih
Şef
20 Nisan 2024 22:51

Kardeş mübaşirler genel idare sınıfına geçtikten sonra isteği dışında hiçbir hizmetli mübaşir olarak görevlendirilemez.Komisyona dilekçe ver dmk 45 e göre hiçbir memur hizmet sinifi dişinda çaliştirilamaz, maddesine istinaden gorevlendirme iptalini iste.Senin yaptiğin işlerin tamami hizmet sinifina aykiri.Ama iş sende bitiyo hakkini aramazsan yani sen eşek olursan semer vuran çok olur.Bak dediğimi mutlaka yap kardeş. Açık izaha muhtaç olmayan bir kanun maddesi varken seni asla çaliştiramazlar bu şekilde.Şahsen yerinde olsam duruşma disinda kalemdeki hiçbir işi yapmam krali yaptiramaz ama sesini çikarmazsan da cezani çek Ne diyeyim daha.

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