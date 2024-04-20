Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


20 Nisan 2024 10:53
Kira Zam oranı %25 temmuzda bitecek mi?

Temmuz 2024 ten sonra daire kira artış oranı %25 olan sınır temmuzdan sonradan devam edecek mi?

Enflasyondan dolayı uzatılabilir mi malum maaşlarada zam yapılmıcak ?? Sizce nasıl devam eder?

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