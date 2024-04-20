Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


20 Nisan 2024 10:59
TARIM BAKANLIĞI İLAVE KONTROL PARASI HAKKINDA

Arkadaşlar ben Tarım İl Müdürlüğünde veri hazırlama ve kontrol isletmeni olarak çalışıyorum yani memurum.

Forumda bazı arkadaşlar düz memurlarından ilave kontrol parası aldığını söylüyor.. Bu para zirattcilere mi sadece veriliyor yoksa tüm memurlara mi.Bu konuda bilgisi olanlar yazarmış lütfen.Ben ilave kontrol parasını çıktığı günden beridir almıyorum


tarım41
Aday Memur
20 Nisan 2024 14:05
bu ödenek ne oluyor. aylık olarak mı öder

elektronik49
Şef
20 Nisan 2024 15:43

Eksi veren eksik hücreli neden eksi vereceğine yorumunu mantıklı bir şekilde yazmadın. Pardon mantık herkeste olmuyor

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