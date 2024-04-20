Uzman Öğretmenlik kaç yıl olacak?

Selamlar,

Önce 10 yıl ile başladı, önce yüksek lisans yapanlar 5 yıl olacak, sonra herkese 5 yapıyoruz, yeni bakan gelince 5 yıl kısa 8 yıl iyidir derken şimdi de 7 yıl gündeme geldi.

Aslında 5-10 yıldan 10 yıla kadar bütün seçenekler gündeme geldi, sadece 6 ile 9 yıl iddiaları eksik kaldı. Önümüzdeki süreçte onlar da gündeme gelebilir.

Gerçi yarın herkese uzmanlık tazminatını vereceğiz denilse, muhtemelen en çok öğretmen camiasının kendisi karşı çıkacak? Biz neden 10 yılda alabildik, onlar da beklesin, sonuçta tecrübe çok önemli vs. bir sürü saçma sapan argüman. Malum öğretmeni en çok öğretmen sahiplenip destekliyor!

Şu anda, google üzerinden araştırınca bin türlü tıklanma amaçlı haber yapılmış, ortada somut bir şey görünmüyor. Çalışmalar devam ediyor, önümüzdeki süreçte gündeme gelecek vs.