Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Nisan 2024 11:38
Uzman Öğretmenlik kaç yıl olacak?

Selamlar,

Önce 10 yıl ile başladı, önce yüksek lisans yapanlar 5 yıl olacak, sonra herkese 5 yapıyoruz, yeni bakan gelince 5 yıl kısa 8 yıl iyidir derken şimdi de 7 yıl gündeme geldi.

Aslında 5-10 yıldan 10 yıla kadar bütün seçenekler gündeme geldi, sadece 6 ile 9 yıl iddiaları eksik kaldı. Önümüzdeki süreçte onlar da gündeme gelebilir.

Gerçi yarın herkese uzmanlık tazminatını vereceğiz denilse, muhtemelen en çok öğretmen camiasının kendisi karşı çıkacak? Biz neden 10 yılda alabildik, onlar da beklesin, sonuçta tecrübe çok önemli vs. bir sürü saçma sapan argüman. Malum öğretmeni en çok öğretmen sahiplenip destekliyor!

Şu anda, google üzerinden araştırınca bin türlü tıklanma amaçlı haber yapılmış, ortada somut bir şey görünmüyor. Çalışmalar devam ediyor, önümüzdeki süreçte gündeme gelecek vs.


Peyami.safa81
Aday Memur
20 Nisan 2024 12:13

Uzmanlık 7 başöğretmenlik 15 yıl olmalı bana göre.


fenogretmeniyim
Şef
20 Nisan 2024 12:15

şu anki ekonomik koşullarda pek mümkün görmüyorum. aylık milyarlarca lira fazla ödemesi gerekiyor devletin.


Tarihhçiiiiii
Memur
20 Nisan 2024 14:09
katılıyorum
Peyami.safa81, Dün

Uzmanlık 7 başöğretmenlik 15 yıl olmalı bana göre.


Billoh
Aday Memur
20 Nisan 2024 17:29

Şu an yani şimdi 10 sene ve sınav şartı var. Düşmes için cb onayı gerekli


Türkçü07
Şef
20 Nisan 2024 17:33
Yazının 'Biz neden 10 yılda alabildik' kısmında birisi geldi aklıma birden. Uzmanlık gelmeden önce tüm uzmanlık başlıklarına gelsin, gelmeli yazan bir arkadaş. Şuan uzmanlık süresi düşmeli yazılınca ben niye şu kadar yıllık öğretmenken aldım, herkes benim aldığım yılda alsın diyen bir arkadaş. Gerçi bu arkadaşın yorumları genelde hep böyle, bana olsunda başkası önemli değil tarzı. Birde nedense bu arkadaş benim meslek grubumdaki haberlerde hemen damlayıp sürekli kötü yorumlar yapıyor. Şaşırtıcı, hem kendi meslektaşının iyi olmasını istemiyor, hemde diğer meslek gruplarının.

majesteleri7
Şube Müdürü
20 Nisan 2024 18:45

Bi de bunlar var şu anki koşullarda mümkün görmüyomuş.sanki 2 senedir verilirken koşullar çok iyiydi.tamam madem koşullar kötü hadi uzmanlık başlık paralarını geri iptal etsinler faydamız olsun devlete.ben aldım gerisinden banane mantık bu.başöğretmenlik 15 yıla düşerse 5 yıl erken başöğretmen parası alacaksın ya da yasa çokmazsa başöğretmen olamayacaksın onu hesap eden yok uzmanlığı aldım yeter cebi biraz para gördü ya.

fenogretmeniyim, Dün

şu anki ekonomik koşullarda pek mümkün görmüyorum. aylık milyarlarca lira fazla ödemesi gerekiyor devletin.


lutt
Şube Müdürü
20 Nisan 2024 19:48

Büyük ekonomist böyle istedi


Yamyamav
Memur
20 Nisan 2024 19:58

Tek korkum kaldırılması. Tasarruf adı altinda


maresca0
Aday Memur
20 Nisan 2024 20:53

Zamanında polislere verildi ve birkaç yıl içinde kaldırıldı. Başpolis olanlar başpolis olarak devam ettiler ama bi daha öyle bi unvan verilmedi. Meb'te de kaldırılacaktır yakında.


mustafa-matematik
Kapalı
20 Nisan 2024 21:01
Somut bir gelişme görünmüyor; umarım yayımlanır kılavuz kısa sürede,

erentef2012
Aday Memur
20 Nisan 2024 21:18

Seçim yok sayın hocam aslında o denmek istiyor

majesteleri7, 7 saat önce

Bi de bunlar var şu anki koşullarda mümkün görmüyomuş.sanki 2 senedir verilirken koşullar çok iyiydi.tamam madem koşullar kötü hadi uzmanlık başlık paralarını geri iptal etsinler faydamız olsun devlete.ben aldım gerisinden banane mantık bu.başöğretmenlik 15 yıla düşerse 5 yıl erken başöğretmen parası alacaksın ya da yasa çokmazsa başöğretmen olamayacaksın onu hesap eden yok uzmanlığı aldım yeter cebi biraz para gördü ya.


fenogretmeniyim
Şef
20 Nisan 2024 21:45

sizden olmayayım da yeter.

hükümet 3600 ek gösterge sözünü ve eyt sözünü tutmakta ne kadar zorlandığını ve pişman olduğunu anlamak için uzman olmaya gerek yok. ekonomi bakanı emekli olanlar hariç yeni personel alınmayacak açıklamasına ve yakın süreçte seçim olmamasından yola çıkarak boşa umut beslememek gerekir.

VE BEN UZMAN DEĞİLİM. UZMANLIK DÜŞERSE BEN DE UZMAN OLACAĞIM.

aynı zamanda hayalperest de değilim

majesteleri7, 7 saat önce

Bi de bunlar var şu anki koşullarda mümkün görmüyomuş.sanki 2 senedir verilirken koşullar çok iyiydi.tamam madem koşullar kötü hadi uzmanlık başlık paralarını geri iptal etsinler faydamız olsun devlete.ben aldım gerisinden banane mantık bu.başöğretmenlik 15 yıla düşerse 5 yıl erken başöğretmen parası alacaksın ya da yasa çokmazsa başöğretmen olamayacaksın onu hesap eden yok uzmanlığı aldım yeter cebi biraz para gördü ya.

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