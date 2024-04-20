Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


20 Nisan 2024 11:48
Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.

2023 yılında ödül alan personel sayısı açıklanmış. (Kaynak sariokul)

Bu sayılara göre 2023 yılında 10922 öğretmen, 4265 müdür, 3317 müdür yardımcısı, 31 il milli eğitim müdürü ve 57 şoför ödül almış.

Ödül alan meslektaşlarımı cani gönülden kutluyorum. Geriye kalan kısımda yorumu sizlere bırakıyorum.

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