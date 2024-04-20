Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Nisan 2024 11:51
Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.

2023 yılında ödül alan personel sayısı açıklanmış. (Kaynak sariokul)

Bu sayılara göre 2023 yılında 10922 öğretmen, 4265 müdür, 3317 müdür yardımcısı, 31 il milli eğitim müdürü ve 57 şoför ödül almış.

Ödül alan meslektaşlarımı cani gönülden kutluyorum. Geriye kalan kısımda yorumu sizlere bırakıyorum.


fenogretmeniyim
Şef
20 Nisan 2024 12:14

bizim okulu mağdur eden öğretmen, benim bile(müdür) haberim olmaksızın ödül listesinde. o kadar hakeden öğretmen varken bana sormadan kim neye göre belirliyor anlamadım


difficulties
Daire Başkanı
20 Nisan 2024 12:28
Öğretmenlerin %1'i. Müdürlerin %6'sı İl müdürlerinin %37'si ödül almış. Bu piramidi başka ülkede göreceğinizi sanmıyorum. :))

wildwildwest
Şube Müdürü
20 Nisan 2024 12:59

Sayın Hocam elinize sağlık. Ben de meb da kaç şoför var ve bu % kaça denk geliyor çok merak ettim.

difficulties, Dün
Öğretmenlerin %1'i. Müdürlerin %6'sı İl müdürlerinin %37'si ödül almış. Bu piramidi başka ülkede göreceğinizi sanmıyorum. :))
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