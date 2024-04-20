Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Nisan 2024 12:13
Müdür tarafından karakola girmemem isteniyor

Arkadaşlar benim ilçeden il merkezine tayinim çıktı ben istirahatli olduğum zaman zarfında arada polis merkezine arkadaşların yanına gitmekteyim ilçe den sorumlu müdür başkaları üzerinden bana bir daha karakola girmeyecek gelmesin diye haber yollamakta müdürün böyle bir hakkı varmı bilgisi olan yardım edebilir


iyilikiyidir01
Şef
20 Nisan 2024 12:29
simdi olay bu kadar basit değil sende bizde anlıyoruz bunu .1 ilçeden ile sürüldün mü tayin nedeni ney kendin mi istedin araya adam sokup müdüründen habersiz yoksa müdür mü gönderdi beni . müdür gönderdi ise daha fazla zorlama issiz misin istirahatli günde oraya gidiyorsun kendi arkadaslarını zor durumda bırakırsın ilçe ye alma dese ne diyeceksin ne isin var ordaki karakolda .karakola gelme nedenin ne arkadas ziyareti gibime gelmedi pek karakol arkadas ziyaret yeri değil mesai saatleri içerisinde is dısında bir uğrasla misafir ağırlamak yasak senle uğrasmasını mı istiyorsun aranızda bir çekisme olduğu belli .yani tehlikeli sulardasın söyleyim isi bilen uğrasacak biri olsa bilgi sızdırdığını iddaa bile edebilir ben bile supheleririm ilden ilçeye gelecek istirahatli günü bu birde devamlı ise süpha uyandırır

robokopp
Aday Memur
20 Nisan 2024 13:45
İzin gününde karakolda ne işin var. Çok istiyorsan sivilde buluş arkadaşlarınla. Mesai saatinde işi bırakıp senle mi ilgilensinler

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
20 Nisan 2024 14:59
ben izinli günümde kimseyi görmek istemiyorum önlerinden bile geçmek istemiyorum. nefret ediyorum izinli günde gelenlerden .. kardeşim ne işin var karakolda işin gücün yok mu ne insanlar var ya yıllık izin kullanmayan izni yanan... kardeşim normal akıllı insan gitmez kim olursa olsun

İpinikoparankukla
Aday Memur
20 Nisan 2024 15:02

"bekçiye bir gün izin vermişler onu da karakolda geçirmiş" derdi eskiler.


Dextrian
Şube Müdürü
20 Nisan 2024 15:29

Mesleki deformasyon. Ne işin var istirahatli gününde karakolda hemde ilden ilçeye gidiyosun bana para verseler gitmem. İstenmediğim yere hiç gitmem


Klav.ye
Aday Memur
20 Nisan 2024 18:14

bizdede var öyle birisi. il merkezine tayin edildi. ama çalıştığı birimden çok ilçe emniyette vakit geçiriyordu. ama adamın çevirmediği alavere dalavere yok. aklı sıra burda arası iyi olan bir kaç kişiden ilçede olup bitenleri öğrenip sağda solda kullanmak. bizde ona yasak koyduk. bir daha işin yoksa emniyete gelip oturma kardeşim diye. çünkü niyeti bozuk herifin.


Aynasız3434
Aday Memur
20 Nisan 2024 23:23
bunu buraya yazacak kadar ne yaşadın acaba müdür sana haber gönderiyorsa vardır bişey buraya yazma otur bi düşün bakalım sonum ne olur diye

memuraday-y
Şef
21 Nisan 2024 00:50

Kim bilir ne yaptınız ne kabahat işlediniz.

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