Müdür tarafından karakola girmemem isteniyor

simdi olay bu kadar basit değil sende bizde anlıyoruz bunu .1 ilçeden ile sürüldün mü tayin nedeni ney kendin mi istedin araya adam sokup müdüründen habersiz yoksa müdür mü gönderdi beni . müdür gönderdi ise daha fazla zorlama issiz misin istirahatli günde oraya gidiyorsun kendi arkadaslarını zor durumda bırakırsın ilçe ye alma dese ne diyeceksin ne isin var ordaki karakolda .karakola gelme nedenin ne arkadas ziyareti gibime gelmedi pek karakol arkadas ziyaret yeri değil mesai saatleri içerisinde is dısında bir uğrasla misafir ağırlamak yasak senle uğrasmasını mı istiyorsun aranızda bir çekisme olduğu belli .yani tehlikeli sulardasın söyleyim isi bilen uğrasacak biri olsa bilgi sızdırdığını iddaa bile edebilir ben bile supheleririm ilden ilçeye gelecek istirahatli günü bu birde devamlı ise süpha uyandırır

simdi olay bu kadar basit değil sende bizde anlıyoruz bunu .1 ilçeden ile sürüldün mü tayin nedeni ney kendin mi istedin araya adam sokup müdüründen habersiz yoksa müdür mü gönderdi beni . müdür gönderdi ise daha fazla zorlama issiz misin istirahatli günde oraya gidiyorsun kendi arkadaslarını zor durumda bırakırsın ilçe ye alma dese ne diyeceksin ne isin var ordaki karakolda .karakola gelme nedenin ne arkadas ziyareti gibime gelmedi pek karakol arkadas ziyaret yeri değil mesai saatleri içerisinde is dısında bir uğrasla misafir ağırlamak yasak senle uğrasmasını mı istiyorsun aranızda bir çekisme olduğu belli .yani tehlikeli sulardasın söyleyim isi bilen uğrasacak biri olsa bilgi sızdırdığını iddaa bile edebilir ben bile supheleririm ilden ilçeye gelecek istirahatli günü bu birde devamlı ise süpha uyandırır