Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Nisan 2024 13:34
2024/5 işe başlama
Psikiyatri randevumu 25 nisana aldım akıl sağlığı raporu için herkes nasıl halletti de işe başladı hemen aile hekimliği rapor vermedi bana

sarnav338
Aday Memur
20 Nisan 2024 14:41

Ben randevu almadim sehir hastanesine gidip akil sagligi raporu alacaktim nasil yapmam gerekiyor diye sordum. Onlarda hemen sira verdiler. Randevu almadan gidip sorsaydiniz keske.


Kübra122222
Aday Memur
20 Nisan 2024 14:59
bunun dışında siz evraklarınızı verdiniz mi? mesaj gelmesine rağmen çkys de görünmüyorum hala
sarnav338, 11 saat önce

Ben randevu almadim sehir hastanesine gidip akil sagligi raporu alacaktim nasil yapmam gerekiyor diye sordum. Onlarda hemen sira verdiler. Randevu almadan gidip sorsaydiniz keske.


sarnav338
Aday Memur
20 Nisan 2024 15:38

ben henuz baslamadim evle ilgili isler var onlari hallediyorum. Evraklari pazartesi gunu teslim edecegim.

Kübra122222, 11 saat önce
bunun dışında siz evraklarınızı verdiniz mi? mesaj gelmesine rağmen çkys de görünmüyorum hala
Toplam 3 mesaj

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