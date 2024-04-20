Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Nisan 2024 14:16
Paem 8 sınav değerlendirmesi

Merhaba arkadaşlar paem 8 hayırlısı ile bitti. Sınav kişiden kişiye değişir lakin sorular öyle dip detay değildi bana göre, hatta üzerinden yüzeysel geçmek bazı konular için kâfi idi. Boşuna detay çalışmışım. Kafa karıştıracak tuzaklı soru da yoktu. 7068 soru gelmedi beklediğim kadar 657 den sormuşlar. İnsan hakları, inkılap tarihi ve genel kültür basitti bence. Diğer kanunlarda da yüzeysel soru idi keşke bir kez daha okuyup geçseymişim diye düşündüm bilmediğimi salladım.


Toros101
Memur
20 Nisan 2024 14:23

Uzay astronotumuzun rütbesi, pilot albay-şener şen filmi, av mevsimi-10 Nisan 1845 polis teşkilatı kurulan il, İstanbul-kaan uçağı ilk uçuşu mu gösterimi mi hangi il, Ankara


Toros101
Memur
20 Nisan 2024 14:27

Yüksek mahkeme değil, Sayıştay-devlet denetleme kurulu, Cumhurbşk-Kamu denetçiliği,TBMM-Rtük 9 üyeli


Toros101
Memur
20 Nisan 2024 14:36

Önleme araması, evde işyerinde yapılamaz-vali, yargı ve askeriye ye emir veremez-rütbeler ve bekleme süreleri bunu hatırlıyorum-dilencilik geliri el koyma kararı, belediye encümeni ve mülki amir- üniversiteler ile bir soru yanlıştır diyor, rektörü Cumhurbaşkanı atıyor


Toros101
Memur
20 Nisan 2024 14:45

Malbildirimini milletvekili, TBMM ye verir Cumhurbaşkanı ne değil-İl spor güvenlik kurulu başkanı, vali ya da vali yardımcısı-silah ruhsat ve taşıma ile bir soru vardı hatırlamıyorum-arşiv araştırması, adli sicil kaydı ve bir madde daha vardı cevap 1.3 tü

Toros101, 11 saat önce

Önleme araması, evde işyerinde yapılamaz-vali, yargı ve askeriye ye emir veremez-rütbeler ve bekleme süreleri bunu hatırlıyorum-dilencilik geliri el koyma kararı, belediye encümeni ve mülki amir- üniversiteler ile bir soru yanlıştır diyor, rektörü Cumhurbaşkanı atıyor


Toros101
Memur
20 Nisan 2024 14:46

Nezaret ölçüsü 7-2.5


Toros101
Memur
20 Nisan 2024 19:38

Bileşik suç-itiyadli suçlu-hizmet yönünden kuruluş-düzenleyici denetleyici kuruluş-kaymakam yetkisi


Toros101
Memur
20 Nisan 2024 19:51

Akif istiklal marşını kahraman ordumuza ithafen yazmış

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