Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Nisan 2024 14:21
76. Md. Göre Ataması İptal Edilen Şube Müdürü Kadroları

76. Maddeye göre atanıp Liyakat-Sen'in açtığı dava sonucunda ataması iptal edilen 270 şube müdürünün iptal kararnamelerinin yazıldığı söyleniyor. Boşalan bu kadrolar için beklemeksizin sınav kazanan şube müdürü adaylarından atama yapılmalıdır. Bakanlik Mayıs ayı içerisinde yeni bir takvim yayınlamali; hak, hukuk, liyakat gereği bu ve il merkezlerinde önceki atamada açık gösterilmeyen tüm kadrolar ilan edilerek atamalar gerçekleştirilmelidir.


muallim_34
Genel Müdür
20 Nisan 2024 16:53

Daha önce kazananlara ikinci hak verilmedi.Ya puanı olan herkese hak


muallim_34
Genel Müdür
20 Nisan 2024 16:54

Daha önce kazananlara ikinci hak verilmedi.Ya puanı olan herkese hak verilmeli ya sinav yapılmalı.


türbe
Şube Müdürü
20 Nisan 2024 17:16

Dün şube müdürü sef, sayman, memur atamaları yapıldı. GYS'de yapilali 1 yıl geçmedi. Zaten 3-4 yılda bir yapılıyor. Geçen yıl yapılan sınav ile bu yıl yapılan mülakatı geçen şube müdürü adayları var. Bakanlik 2. defa sırayı çalıştırırsa tüm kadrolara atama yapılır. Boş şube müdürlüğü kadroları için diğer GYS'ye kadar beklenilmemeli veya geçici görevlendirme yoluna gidilmemeli. Dün yapılan atamada herhangi bir yere atanmayan şube müdürü adayları bakanlığın elini rahatlatacaktır.

muallim_34, 9 saat önce

Daha önce kazananlara ikinci hak verilmedi.Ya puanı olan herkese hak verilmeli ya sinav yapılmalı.

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