Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Nisan 2024 14:42
istifa hakkinda
arkadaslar tiplam hizmet surem 18 yil ama e devlette universite borclanmasi dahil yipranma dahil 23 yil sigortalilik suresi gozukuyor. istifa edersem 23 yillik sigortalilik suresi uzerindenmi hesaplanacak yoksa yipranma payi dusecekmi. ve sonrasinda disardan prim odeyerek 25 yillik sigortayı doldurdugumda maassiz emeklilik elde edermiyim. prim dolunca saglik hizmetlerinden yararlanabiliyormuyuz yoksa onun icinde yasi mi beklemek gerekiyor bilgisi olanlara yardimi icin tesekkur ederim

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