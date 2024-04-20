KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


20 Nisan 2024 15:32
İlk Tayin

Çalıştığımız kurumdan başka bir kuruma tayin isteyebilir miyiz?Nasıl oluyor yılım dolunca gitmek istiyorum sağlık sebeplerinden dolayı.

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