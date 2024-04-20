Yeni Öğretmen maaşının 35 bin olduğu bugün maaşımızın 46 bin olması için 20 yıl değil 10 yıl beklemek yeterli olmalıdır

5 yılını dolduran uzman 10 yılını dolduran başöğretmen olmalıdır

Yeni mezun araştırma görevlisinin 47 bin aldığı yerde 10 yıllık öğretmene 46 bin çok görülmemelidir