Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Nisan 2024 16:20
10 yılını dolduran başöğretmen olmalıdır

Yeni Öğretmen maaşının 35 bin olduğu bugün maaşımızın 46 bin olması için 20 yıl değil 10 yıl beklemek yeterli olmalıdır

5 yılını dolduran uzman 10 yılını dolduran başöğretmen olmalıdır

Yeni mezun araştırma görevlisinin 47 bin aldığı yerde 10 yıllık öğretmene 46 bin çok görülmemelidir


Prettypelin
Şef
20 Nisan 2024 16:28

Sendikaların talepleri de bu yönde olmuştur.

Yol paramızı ve yemek paramızı cebimizden veriyoruz, servisimiz yok yemekhanemiz yok, bir çok kamu kurumunda bu imkanlar bile mevcut

Sürekli gündeme gelen ek ders ücretimiz ancak öğle yemeği ve benzine zaten zor yetiyor


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
20 Nisan 2024 16:32

tamam hemen yapiyorum :)))

uydurma sinav ile uzman ogretmen basogretmen oluyorlar

sinava giren zaten en az 70 aliyor

bir tanidigim yaninda kalem silgi olmadan gitti

gozetmenden almis

sinav sonucu 78 geldi

varin gerisini siz dusunun

bir de yil beklemek istemiyorlar

bu ulkenin hazinesinin anahtarini ogretmenlere ver yine sikayet ederler

15 yillik memurum ulkenin en yogun kurumunda calisiyorum

her turlu mali hakkim esit ise esit ucret denen salakca bir olay yuzunden elimden alindi

benim calistigim temponun yarisini calissaniz

hepiniz sinir hastasi olur

heyet raporu alirsiniz


Prettypelin
Şef
20 Nisan 2024 16:34

Esasen işe yeni başlayan öğretmenin alması gereken ücret 46 bin olması gerekirken 10 yıllık öğretmene bile bu ücretin verilmemesi üzücüdür.


Prettypelin
Şef
20 Nisan 2024 16:37

İnşallah sizin de maaşınız artar polemik yaratmak istemiyorum

Öğretmenlik mesleği tecrübe ile kendinizi geliştirebileceğiniz bir meslek, öğretmenlik yaparak öğrenilen bir meslek

Kitap okuyarak oturduğunuz yerden iyi öğretmen olmayı öğrenemezsiniz, araç kullanmak gibi düşünün, teorik sınavı geçerek araba kullanılır mı?

Bu nedenle öğretmenlikte yıl önemlidir

üçbuçukali, 9 saat önce

tamam hemen yapiyorum :)))

uydurma sinav ile uzman ogretmen basogretmen oluyorlar

sinava giren zaten en az 70 aliyor

bir tanidigim yaninda kalem silgi olmadan gitti

gozetmenden almis

sinav sonucu 78 geldi

varin gerisini siz dusunun

bir de yil beklemek istemiyorlar

bu ulkenin hazinesinin anahtarini ogretmenlere ver yine sikayet ederler

15 yillik memurum ulkenin en yogun kurumunda calisiyorum

her turlu mali hakkim esit ise esit ucret denen salakca bir olay yuzunden elimden alindi

benim calistigim temponun yarisini calissaniz

hepiniz sinir hastasi olur

heyet raporu alirsiniz


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
20 Nisan 2024 16:50
bence öğretmenlerin girdiği sınıflardaki öğrencilerin lgs veya yks daki net ortalamalarına göre baş veya uzmanlık verilmelidir yani hakeden alsın:)

Prettypelin
Şef
20 Nisan 2024 16:54

Konuya o kadar fransızsınız ki? Peki öğrencinin dersine giren her öğretmen mi uzman olsun?

Veyahut sınıfın yarısı yüksek yapıp yarısı sıfır yaptıysa nasıl yapılsın?

Yada öğretmenin girdiği bir sınıf yüksek yapıp girdiği diğer sınıf zayıfsa nasıl yapılsın?

Lütfen konu ile ilgili en ufak bilginiz yokken biraz daha düşünerek yorum yapın

siyahbeyaz88, 9 saat önce
bence öğretmenlerin girdiği sınıflardaki öğrencilerin lgs veya yks daki net ortalamalarına göre baş veya uzmanlık verilmelidir yani hakeden alsın:)

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
20 Nisan 2024 17:05
burdan bunu mu anladınız çünkü öğretmenlerin işine gelmez, ülke geneli ortalama olur öğretmenin ders verdiği öğrencilerin ortalamaları kıyaslanır buna göre performans notları verilir 3 yıl 5 yıl artık kaç olursa bu yılların ortalamasına göre baş ya da uzmanlık verilebilir zaten bu unvanlar öğretmenlerin girdiği sınavdan yüksek almasıyla değilde öğrenciye aktardığı bilgisiyle olmalıdır
Prettypelin, 9 saat önce

Konuya o kadar fransızsınız ki? Peki öğrencinin dersine giren her öğretmen mi uzman olsun?

Veyahut sınıfın yarısı yüksek yapıp yarısı sıfır yaptıysa nasıl yapılsın?

Yada öğretmenin girdiği bir sınıf yüksek yapıp girdiği diğer sınıf zayıfsa nasıl yapılsın?

Lütfen konu ile ilgili en ufak bilginiz yokken biraz daha düşünerek yorum yapın


leonidas_cog
Şube Müdürü
20 Nisan 2024 17:29

Müthiş bir tesbit !

Kamuya geçeli 4 yıl oldu öncesinde 13 yıllık özel sektör tecrübem var, iki soru bankası ve bir konu anlatımlı kitap yazdım, coğrafya öabt anlattım hala da anlatıyorum,

Prestijli kolejlerde çalıştım, müfredat hazırlamak için MEB komisyonunda görev aldım,9.sınıf ilk konudan 12.sınıf son konuya kadar, kpss ve oabt dahil tüm konuları sıra ile ezbere anlatabilirim,

Şimdi ise nasip kısmet bir meslek lisesinde çalışıyorum , halen ilk atama yerim, Türkiye'nin başkentine İstanbul, kurucusuna Recep Tayyip Erdoğan diyen öğrenciler var, uzun süre mücadele ettim, ama umrunda değil öğrencilerin , adını yazamayan var, her yıl okulda okuma yazma kursu açıyoruz 9.sıniflara , haliyle hiç üniversite kazanan yok, şimdi ben burda nasıl başarılı olacağım ?

siyahbeyaz88, 9 saat önce
bence öğretmenlerin girdiği sınıflardaki öğrencilerin lgs veya yks daki net ortalamalarına göre baş veya uzmanlık verilmelidir yani hakeden alsın:)

Prettypelin
Şef
20 Nisan 2024 17:41

Ya kardeşim, bir öğrencinin tüm performansı sadece öğretmenin verdiği bilgiye mi bağlı?

Bu öğrencilerin ailesi bostan korkuluğumu, çocuk dersine çalışmıyorsa öğretmen ne yapacak?

Ben meslek lisesinde çalışıyorum ömrüm boyunca başöğretmen olamam o zaman bizim öğrencilerimiz sınava bile girmiyor

Niye benim başlığımda böyle saçmalıyorsunuz ya, gerçek bir fikir üretecekseniz yazın yoksa fikrinizi kendinize saklayın

siyahbeyaz88, 8 saat önce
burdan bunu mu anladınız çünkü öğretmenlerin işine gelmez, ülke geneli ortalama olur öğretmenin ders verdiği öğrencilerin ortalamaları kıyaslanır buna göre performans notları verilir 3 yıl 5 yıl artık kaç olursa bu yılların ortalamasına göre baş ya da uzmanlık verilebilir zaten bu unvanlar öğretmenlerin girdiği sınavdan yüksek almasıyla değilde öğrenciye aktardığı bilgisiyle olmalıdır

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
20 Nisan 2024 18:27
sana mı soracağım nereye yazacağımı sen milletin başlıklarında saçmalıyorsun herşeyi bilmiş edalarında yazıyorsun sana gelince mi yazmayın oluyor troll
Prettypelin, 8 saat önce

Ya kardeşim, bir öğrencinin tüm performansı sadece öğretmenin verdiği bilgiye mi bağlı?

Bu öğrencilerin ailesi bostan korkuluğumu, çocuk dersine çalışmıyorsa öğretmen ne yapacak?

Ben meslek lisesinde çalışıyorum ömrüm boyunca başöğretmen olamam o zaman bizim öğrencilerimiz sınava bile girmiyor

Niye benim başlığımda böyle saçmalıyorsunuz ya, gerçek bir fikir üretecekseniz yazın yoksa fikrinizi kendinize saklayın


Prettypelin
Şef
20 Nisan 2024 18:30

Ben bilmediğim konularda yorum yapmıyorum, kimseye yazdığımı gördün mü şu şartlarla yükselmeniz olsun diye? Ben maaş konusunda yorum yapıyorum

Nereye isterseniz yazıyorsunuz zaten ergen gibi savunmanıza gerek yok bunu

siyahbeyaz88, 7 saat önce
sana mı soracağım nereye yazacağımı sen milletin başlıklarında saçmalıyorsun herşeyi bilmiş edalarında yazıyorsun sana gelince mi yazmayın oluyor troll

Prettypelin
Şef
20 Nisan 2024 18:32

Troll sensin, zeka seviyen ortaya çıkınca konuyu değiştiriyordun

siyahbeyaz88, 7 saat önce
sana mı soracağım nereye yazacağımı sen milletin başlıklarında saçmalıyorsun herşeyi bilmiş edalarında yazıyorsun sana gelince mi yazmayın oluyor troll
Toplam 12 mesaj

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