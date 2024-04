merhaba arkadaşlar Ben geçen ay üniversiteye kadrolu makine teknisyeni olarak atandım. Daha öncede 9 yıl kadar özel sektörde makine bakım teknisyeni olarak çalıştım.Sgk meslek koduda bu şekilde. Aşağıdaki mevzuatta yazan maddeye dayanarak kadro derecede ilerleme olur mu ? Yıllık izni etkiler mi ? Bulunduğum kurumda idari özlük ile görüştüm , pek bilgileri yok galiba . Bu durumda olanlar veya bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi ? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. Maddesinin C) 1 - Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

merhaba arkadaşlar Ben geçen ay üniversiteye kadrolu makine teknisyeni olarak atandım. Daha öncede 9 yıl kadar özel sektörde makine bakım teknisyeni olarak çalıştım.Sgk meslek koduda bu şekilde. Aşağıdaki mevzuatta yazan maddeye dayanarak kadro derecede ilerleme olur mu ? Yıllık izni etkiler mi ? Bulunduğum kurumda idari özlük ile görüştüm , pek bilgileri yok galiba . Bu durumda olanlar veya bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi ? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. Maddesinin C) 1 - Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.