Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Nisan 2024 16:56
657 36.c
merhaba arkadaşlar Ben geçen ay üniversiteye kadrolu makine teknisyeni olarak atandım. Daha öncede 9 yıl kadar özel sektörde makine bakım teknisyeni olarak çalıştım.Sgk meslek koduda bu şekilde. Aşağıdaki mevzuatta yazan maddeye dayanarak kadro derecede ilerleme olur mu ? Yıllık izni etkiler mi ? Bulunduğum kurumda idari özlük ile görüştüm , pek bilgileri yok galiba . Bu durumda olanlar veya bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi ? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. Maddesinin C) 1 - Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

Prettypelin
Şef
20 Nisan 2024 17:00

Konunuzla ilgili bilgim yok ancak kamuda süreç şöyle işler, siz durumunuzu anlatan bir dilekçe ile idareye başvurunuz. Sözlü olarak beyanınızla kimse bir işlem yapamaz.

Durumunuzu kanun maddesini ve talebinizi dilekçe yazarak iletin


Noname111
Aday Memur
20 Nisan 2024 17:03
Ben bu maddeyi okuduğumda beni etkileyeceğini düşündüm ama emin olamadım o yüzden en başta sözlü olarak sormak istedim ama dediğinizi dikkate alacağım teşekkürler
Prettypelin, 9 saat önce

Konunuzla ilgili bilgim yok ancak kamuda süreç şöyle işler, siz durumunuzu anlatan bir dilekçe ile idareye başvurunuz. Sözlü olarak beyanınızla kimse bir işlem yapamaz.

Durumunuzu kanun maddesini ve talebinizi dilekçe yazarak iletin


hsnd
Başbakan Müsteşarı
20 Nisan 2024 18:20
Benzer durumu olan bir olarak özel sektördeki hizmetinizle kamu hizmetiniz aynı olduğunda (ikisi de teknik hizmetler) özel sektör hizmet sürenizin 4'te 3'ü memuriyette geçmiş sayılır. Ancak öncelikle adaylık sürenizin bitmesi yani asil memur olmanız gerekir. Bem bu işlemi yaparken sgk hizmet dökümü ile birlikte özel sektörde çalıştığım şirketten ". tarihleri arasında teknik personel olarak çalışmıştır." şeklinde belge almıştım. Adaylık sürem bitiğinde hem hizmet süreme etki etti hem de yıllık izin süreme etki ett yani 10 yıla 30 gün hesabında değerlendirildi.

Noname111
Aday Memur
20 Nisan 2024 18:28
Eski iş yerimde çok iyi ayrılmadım umarım sgk dokümanı yeterli olur belge almama gerek kalmaz :) teşekkürler hocam verdiğiniz bilgiler için
hsnd, 7 saat önce
Benzer durumu olan bir olarak özel sektördeki hizmetinizle kamu hizmetiniz aynı olduğunda (ikisi de teknik hizmetler) özel sektör hizmet sürenizin 4'te 3'ü memuriyette geçmiş sayılır. Ancak öncelikle adaylık sürenizin bitmesi yani asil memur olmanız gerekir. Bem bu işlemi yaparken sgk hizmet dökümü ile birlikte özel sektörde çalıştığım şirketten ". tarihleri arasında teknik personel olarak çalışmıştır." şeklinde belge almıştım. Adaylık sürem bitiğinde hem hizmet süreme etki etti hem de yıllık izin süreme etki ett yani 10 yıla 30 gün hesabında değerlendirildi.

enstrümancı
Memur
20 Nisan 2024 20:03
Ayni durumda ben isletmistim,kurum hem sgk dökümü hemde hangi unvanda calistigima dair yazi istemisti.Ben ibraz edip derece kademe ilerlemesi almistim.

murat_326
Şube Müdürü
20 Nisan 2024 20:10

Asaletin onaylasin,sonra dilekceni yaz, bir çok şeyden yararlanirsin örneğin yıllık iizinin 30 gün olur

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