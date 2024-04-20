Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


20 Nisan 2024 17:44
5500 personel hala iş başı yapmadı haziran temmuz

Mahvolduk beklemekten kimse aramıyor mu bilgi için süreç ne durumda

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