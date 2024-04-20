Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


20 Nisan 2024 17:50
Duchenne Kas Hastalığı

DMD (Duchenne Musküler Distrofi) kas hastalığı nedir?

DMD hastalığı, kas yapısında bulunan distrofin proteinindeki genetik mutasyonlara bağlı olarak kasta dejenerasyon ve zayıflamaya yol açan ilerleyici bir rahatsızlıktır.

https://dmd.arti.net/2023/04/dmd-nedir.html

https://dmd.arti.net

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