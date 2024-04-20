Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Nisan 2024 18:15
daha önce maaş haczi yaşayan var mı?
Merhabalar toplam 3 bankaya yaklaşık 500.000 lira civarı borcum var. 500.000 lira cok gibi gozuksede 15.000 euro eder ve 6 yil öncesinin 50.000 lirasi gibi bir para. egitimciyim ve ek dersle aylık gelirim 43.000 civari. uzman öğretmen değilim. temmuzda %15 zam gelse maaşım olsa olsa 40.000 olur. ek dersle de toplam gelirim diyelim 46.000 olur. 1-2 ay daha böyle idare ederim ama muhtemelen agustos ayında borclari maaşla odemem mümkün gözükmüyor. borclarimi 3 ay odemesem sonra da icraya düşsem maaşının yaklaşık ne kadarı kesilir ve diyelim ki ayda 20.000 lira civarı kesilmeye başladı. 500.000 lirayi kaç senede ne kadar olarak geri öderim? keşke 60 ay vadeli borc birleştirme kredisi olsa 2020de olduğu gibi. 60 ay boyunca ayda 25.000 lira bile ödemeye razıyım. neyse kısacası maaş haczine düşsem ne kadar kesilir maasin?

hsnd
Başbakan Müsteşarı
20 Nisan 2024 18:17
4'te1'i kesilebilir en fazla.

audreyhepburn029
20 Nisan 2024 18:18
bu arada findeks kredi notum 1600 yani iyi gözüküyor. devletin 60 ay vadeli borc birleştirme kredisi ile ilgili bir gelişme olsa keşke..

Prettypelin
Şef
20 Nisan 2024 18:20

Hocam 500 bin lira az bir para değil, 6 yıl önce 50 bin liraya 1 artı 1 ev alınıyordu.

Borcunuzu ödemenin yanında harcamalarınızı demek ki bir miktar kısmanız gerekiyor


audreyhepburn029
20 Nisan 2024 18:27
harcamalar kisilacak zaten. mesaiden sonra ekstradan iş kovalamaya da çalışıyorum. umarım başarılı olurum. ogrenci koçluğu yapmaya başlamayı düşünüyorum.
Prettypelin, 7 saat önce

Hocam 500 bin lira az bir para değil, 6 yıl önce 50 bin liraya 1 artı 1 ev alınıyordu.

Borcunuzu ödemenin yanında harcamalarınızı demek ki bir miktar kısmanız gerekiyor


Prettypelin
Şef
20 Nisan 2024 18:35

Bi süre dışarda yemek yemeyi, yeni kıyafet almayı ve tatile gitmeyi erteleyebilirsiniz, arkadaşlarınızla dışarda değil evde görüşün

Tabi bunu bekar olduğunuzu varsayarak yazıyorum, bekar değilseniz harcamaları kısmak zor,

Arabanız varsa arabanızı satabilirsiniz

audreyhepburn029, 7 saat önce
harcamalar kisilacak zaten. mesaiden sonra ekstradan iş kovalamaya da çalışıyorum. umarım başarılı olurum. ogrenci koçluğu yapmaya başlamayı düşünüyorum.

audreyhepburn029
20 Nisan 2024 19:23
bekarım. önümde çok uzun yıllar sıkıntılı bir sürecin olacağının da farkındayım. yaşım da küçük değil, 35... aslında hayatın bir anlamda benim için bittiğinin de farkındayım. ailemden de yardım isteyemem ve onlara zaten bu borcu söyleyemem. Tek başıma çekeceğiz bedelini maalesef.
Prettypelin, 7 saat önce

Bi süre dışarda yemek yemeyi, yeni kıyafet almayı ve tatile gitmeyi erteleyebilirsiniz, arkadaşlarınızla dışarda değil evde görüşün

Tabi bunu bekar olduğunuzu varsayarak yazıyorum, bekar değilseniz harcamaları kısmak zor,

Arabanız varsa arabanızı satabilirsiniz


Saglikcibaba
Aday Memur
20 Nisan 2024 19:25
500 bin... Abi ne yaptın ya? Kesin kumar batağına düşmüşsündür. Umarım tez zamanda kurtulur ve borcunu ödersin

Prettypelin
Şef
20 Nisan 2024 19:29

Hocam o kadar da değil, ben tasarruflu olun diye dedim öyle, yoksa 500 bin para değil, ödenir hocam, en kötü ailenizle yaşarsınız 1 yıl, ödersiniz, öyle bir imkan yoksa maaşınızın bir kısmı kesilir bir iki yıl idare edersiniz sonra uygun krediler çıkar zaten, üzmeyin canınızı :))

audreyhepburn029, 6 saat önce
bekarım. önümde çok uzun yıllar sıkıntılı bir sürecin olacağının da farkındayım. yaşım da küçük değil, 35... aslında hayatın bir anlamda benim için bittiğinin de farkındayım. ailemden de yardım isteyemem ve onlara zaten bu borcu söyleyemem. Tek başıma çekeceğiz bedelini maalesef.

elektronik49
Şef
20 Nisan 2024 20:39

Hayatta en kötü şeylerden biridir ailenden borç istiyememk saklamak zorunda kalmak..

Halbuki insan sıkıntısında ilk açacağı kapı ailesi olmalı.ama yakın olan uzaklardir bazen ailemiz.

Eleştirirler ama hiç faydaları olmaz

audreyhepburn029, 6 saat önce
bekarım. önümde çok uzun yıllar sıkıntılı bir sürecin olacağının da farkındayım. yaşım da küçük değil, 35... aslında hayatın bir anlamda benim için bittiğinin de farkındayım. ailemden de yardım isteyemem ve onlara zaten bu borcu söyleyemem. Tek başıma çekeceğiz bedelini maalesef.

audreyhepburn029
20 Nisan 2024 20:52
kesinlikle isteyemem. zaten o kadar da paraları yok.
elektronik49, 5 saat önce

Hayatta en kötü şeylerden biridir ailenden borç istiyememk saklamak zorunda kalmak..

Halbuki insan sıkıntısında ilk açacağı kapı ailesi olmalı.ama yakın olan uzaklardir bazen ailemiz.

Eleştirirler ama hiç faydaları olmaz


sarman25
Aday Memur
20 Nisan 2024 20:53
Öncelikle geçmiş olsun. Şu aşamada ümitsizliğe kapılacak bir durumda olmadığını düşünüyorum. 2017 yılında 2700 lira maaş alırken 70.000 lira borcum vardı. Evli olduğum halde bütün harcamalardan kısmaya çalıştım, ek iş yaptım çok şükür ödedim bitirdim. Tavsiyem en kısa sürede hayatında ki tüm olumsuzlukların üzerine keskin bir çizik atıp, sağlam adımlar atmaya başlamalısın. Allah yardımcın olsun.
audreyhepburn029, 7 saat önce
harcamalar kisilacak zaten. mesaiden sonra ekstradan iş kovalamaya da çalışıyorum. umarım başarılı olurum. ogrenci koçluğu yapmaya başlamayı düşünüyorum.

kerten.kele
Şef
20 Nisan 2024 20:54
benim 1 milyon 200 bin borcum vardı arafan 5 yıl geçince öyle oldu tabiki. normal borcum 300 bindi faiz bindikce bindi. sonunda anlaştılar üstüne üstlük bir bir kendileri aradılar ben de toplamda 380 bine kapadım

audreyhepburn029
20 Nisan 2024 20:59
Tek kalemde değil aslında borçlar. Aylık 25.000 ödemeli kredim var. 11 ayım kaldı. 150.000 esnek hesap borcum var. Aylık faizi 9.000 Ve on olarak aylık 20.000 ödemeli 10 taksiti kalan kredi kartı borcum var. Hepsi ayrı ayrı bankalarda. Aylık toplam 54-60 bin arası odememe tekabül ediyor. Hangisini önce kapamam gerektiğini bilmiyorum. sanırım sıralamaya sokabilirim. sonucta temmuzdan itibaren aylık maaşım ek dersle 50.000 olacak.

audreyhepburn029
20 Nisan 2024 23:10
arkadaşlar konuyu kapatabiliriz. borcun %70ini bir yıl sonra akrbama taksutler halinde ödemek üzere borc alıp kapatacağım. geri kalan %30 u ise 1 yılda kapatacağım. 2 yıl bana hersey yasak artik
audreyhepburn029, 5 saat önce
Tek kalemde değil aslında borçlar. Aylık 25.000 ödemeli kredim var. 11 ayım kaldı. 150.000 esnek hesap borcum var. Aylık faizi 9.000 Ve on olarak aylık 20.000 ödemeli 10 taksiti kalan kredi kartı borcum var. Hepsi ayrı ayrı bankalarda. Aylık toplam 54-60 bin arası odememe tekabül ediyor. Hangisini önce kapamam gerektiğini bilmiyorum. sanırım sıralamaya sokabilirim. sonucta temmuzdan itibaren aylık maaşım ek dersle 50.000 olacak.
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