daha önce maaş haczi yaşayan var mı?

Merhabalar toplam 3 bankaya yaklaşık 500.000 lira civarı borcum var. 500.000 lira cok gibi gozuksede 15.000 euro eder ve 6 yil öncesinin 50.000 lirasi gibi bir para. egitimciyim ve ek dersle aylık gelirim 43.000 civari. uzman öğretmen değilim. temmuzda %15 zam gelse maaşım olsa olsa 40.000 olur. ek dersle de toplam gelirim diyelim 46.000 olur. 1-2 ay daha böyle idare ederim ama muhtemelen agustos ayında borclari maaşla odemem mümkün gözükmüyor. borclarimi 3 ay odemesem sonra da icraya düşsem maaşının yaklaşık ne kadarı kesilir ve diyelim ki ayda 20.000 lira civarı kesilmeye başladı. 500.000 lirayi kaç senede ne kadar olarak geri öderim? keşke 60 ay vadeli borc birleştirme kredisi olsa 2020de olduğu gibi. 60 ay boyunca ayda 25.000 lira bile ödemeye razıyım. neyse kısacası maaş haczine düşsem ne kadar kesilir maasin?

Merhabalar toplam 3 bankaya yaklaşık 500.000 lira civarı borcum var. 500.000 lira cok gibi gozuksede 15.000 euro eder ve 6 yil öncesinin 50.000 lirasi gibi bir para. egitimciyim ve ek dersle aylık gelirim 43.000 civari. uzman öğretmen değilim. temmuzda %15 zam gelse maaşım olsa olsa 40.000 olur. ek dersle de toplam gelirim diyelim 46.000 olur. 1-2 ay daha böyle idare ederim ama muhtemelen agustos ayında borclari maaşla odemem mümkün gözükmüyor. borclarimi 3 ay odemesem sonra da icraya düşsem maaşının yaklaşık ne kadarı kesilir ve diyelim ki ayda 20.000 lira civarı kesilmeye başladı. 500.000 lirayi kaç senede ne kadar olarak geri öderim? keşke 60 ay vadeli borc birleştirme kredisi olsa 2020de olduğu gibi. 60 ay boyunca ayda 25.000 lira bile ödemeye razıyım. neyse kısacası maaş haczine düşsem ne kadar kesilir maasin?