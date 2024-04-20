Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Nisan 2024 18:38
Alt bölge tayini

Alt bölge tayininde bulunmak istiyorum. 2C'den, 4C için başvuru yapacağım. Yakın zamanda başvuran arkadaşlarım da ret gelme oranı yüksek.

Olumlu geldiğini varsayarak,

Gerek olumlu gelme tarihi, gerekse de eşimin yapacağı tayin sebebiyle, belki gitmeme durumum olabilir.

Bu nedenle, eğer alt bölge tayini başvurum olumlu sonuçlanırsa ve ben gitmekten vazgeçersem, bu durumun yaptırımı nedir arkadaşlar, bilen var mı? Bu konuya yönelik bir mevzuat bulamadım.


hemşirei
Aday Memur
21 Nisan 2024 00:19

Yakın zamanda alt bölge başvuran arkadaşlarının ret gelme nedeni nedir? Eğer alt bölge yapıp gitmezsen bildiğim kadarıyla 1-yada2 yıl tayin veremiyorsunuz. Yanlışım varsada düzeltin lütfen.

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