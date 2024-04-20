Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Nisan 2024 18:53
Memurlar.net'teki memura temmuzda yüzde 20 zam haberi

Her şeye yüzde 100-200 zam gelirken memura yüzde 20 zam verilecekmiş. Ders çıkarılmamış bir şeylerden anlaşılan.


medineli
Şef
20 Nisan 2024 19:32

Ekonominin iyi olduğu dönemlerde buçuk buçuk zam verdiler. Bu hayat pahaliliginda toplu sözleşmenin üzerinde mümkün değil zam vermezler. Yüzde 20 zam vereceklerini anlamak için müneccim olmaya gerek yok. Artık 4 yıl seçim de yok. Daha önce aldiklarimizla etineceğiz.


Yamyamav
Memur
20 Nisan 2024 19:59

%20 verseler iyi derim.


windows7
Şef
20 Nisan 2024 23:52
popülist davranıp yüzde 50 verse ne olacak? kısır döngü hiç bitmeyecek. bir yerden başlamak gerekiyor malesef. sana yüzde 50 yapınca onu direkt ev sahibi alıyor zaten. bence yapılmasın, talep azalsın belki o zaman birşeyler düzelir bir umut... gerçi bunların birşeyleri düzelteceğine inanmak da ayrı bir akıl tutulması.. ne bileyim ne halleri varsa görsünler
medineli, 6 saat önce

Ekonominin iyi olduğu dönemlerde buçuk buçuk zam verdiler. Bu hayat pahaliliginda toplu sözleşmenin üzerinde mümkün değil zam vermezler. Yüzde 20 zam vereceklerini anlamak için müneccim olmaya gerek yok. Artık 4 yıl seçim de yok. Daha önce aldiklarimizla etineceğiz.

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