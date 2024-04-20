Memurlar.net'teki memura temmuzda yüzde 20 zam haberi

popülist davranıp yüzde 50 verse ne olacak? kısır döngü hiç bitmeyecek. bir yerden başlamak gerekiyor malesef. sana yüzde 50 yapınca onu direkt ev sahibi alıyor zaten. bence yapılmasın, talep azalsın belki o zaman birşeyler düzelir bir umut... gerçi bunların birşeyleri düzelteceğine inanmak da ayrı bir akıl tutulması.. ne bileyim ne halleri varsa görsünler

popülist davranıp yüzde 50 verse ne olacak? kısır döngü hiç bitmeyecek. bir yerden başlamak gerekiyor malesef. sana yüzde 50 yapınca onu direkt ev sahibi alıyor zaten. bence yapılmasın, talep azalsın belki o zaman birşeyler düzelir bir umut... gerçi bunların birşeyleri düzelteceğine inanmak da ayrı bir akıl tutulması.. ne bileyim ne halleri varsa görsünler