Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Nisan 2024 19:08
Kurum değişikliği durumunda silah taşıma ruhsatı

Merhaba ben kurum değiştirmeyi düşünüyorum. 2 silahım var. 10 yıl tamamlanınca beylik silahımı teslim edip diğer silahımı taşımak istiyorum. Bu durumda taşıma ruhsatı alabilir miyim? Alabilirsem 5 yılda bir yenilenen harç ücretini öder miyim l?


anafranil
Aday Memur
20 Nisan 2024 19:20

10 yıl polislik yapınca, kurum değişikliği durumunda taşıma ruhsatı alabilirsin,vergi ödenmiyor.


XplsX
20 Nisan 2024 19:32

Peki sağlık raporu?


XplsX
20 Nisan 2024 19:51

Teşekkürler, bu durum istifa edince de geçerli midir?

anafranil, 6 saat önce

10 yıl polislik yapınca, kurum değişikliği durumunda taşıma ruhsatı alabilirsin,vergi ödenmiyor.


brkklgs
Şef
20 Nisan 2024 20:28
evet
XplsX, 6 saat önce

Teşekkürler, bu durum istifa edince de geçerli midir?


Fishers
Aday Memur
20 Nisan 2024 21:02
sağlık raporu olmadan taşıma ruhsatı vermiyorlar
XplsX, 6 saat önce

Peki sağlık raporu?


memuraday-y
Şef
21 Nisan 2024 00:23

Hangi kuruma geçeceksiniz acaba?

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