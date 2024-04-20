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20 Nisan 2024 19:09
Daha önce maaş haczi yaşayan var mı?

Merhabalar toplam 3 bankaya yaklaşık 500.000 lira civarı borcum var. 500.000 lira cok gibi gozuksede 15.000 euro eder ve 6 yil öncesinin 50.000 lirasi gibi bir para. egitimciyim ve ek dersle aylık gelirim 43.000 civari. uzman öğretmen değilim. temmuzda %15 zam gelse maaşım olsa olsa 40.000 olur. ek dersle de toplam gelirim diyelim 46.000 olur. 1-2 ay daha böyle idare ederim ama muhtemelen agustos ayında borclari maaşla odemem mümkün gözükmüyor. borclarimi 3 ay odemesem sonra da icraya düşsem maaşının yaklaşık ne kadarı kesilir ve diyelim ki ayda 20.000 lira civarı kesilmeye başladı. 500.000 lirayi kaç senede ne kadar olarak geri öderim? keşke 60 ay vadeli borc birleştirme kredisi olsa 2020de olduğu gibi. 60 ay boyunca ayda 25.000 lira bile ödemeye razıyım. neyse kısacası maaş haczine düşsem ne kadar kesilir maasin?


medineli
Şef
20 Nisan 2024 19:27

Maaşınızın 1/4'üne haciz gelir. Allah ödeme kolaylığı versin.


Jshahin
Aday Memur
20 Nisan 2024 19:31

Hocam geçmiş olsun aynı durumdayım, borcun miktarı ne olursa olsun maaşın en fazla 1/4 ü kesilir, tek fark bazı il ve ilçelerde ek dersten de bu oranda kesinti yapılırken bazı yerlerde ek derse dokunmuyorlar. Önceki çalıştığım ilde hem maaş hem ek dersten kesinti yapılırken şu an bulunduğum ilde sadece maaştan kesiliyor ek ders tamamı bana kalıyor. Ne kadar sürede biter kestirmek zor. Benim toplam borcum 250 bin civarıyken faiz, vekalet ücreti, tahsil harcı vb eklenince 350 bini buldu, yaklaşık 7, 8 aydır kesinti var şu an 80 bin lira ödenmiş. Allah herkese tez zamanda kurtulmayı nasip etsin.


audreyhepburn029
20 Nisan 2024 19:34
borcun 250.000 den 350.000 i bulması çok da kötü olmamış sanki. Ben şu anda oyle karamsarim ki 500.000 i 1.000.000 ödemeye razıyım. yeter ki maasin 3te 2 si falan bana kalsın. ama 1.000.000 kaç yılda biter Allah bilir.
Jshahin, 6 saat önce

Hocam geçmiş olsun aynı durumdayım, borcun miktarı ne olursa olsun maaşın en fazla 1/4 ü kesilir, tek fark bazı il ve ilçelerde ek dersten de bu oranda kesinti yapılırken bazı yerlerde ek derse dokunmuyorlar. Önceki çalıştığım ilde hem maaş hem ek dersten kesinti yapılırken şu an bulunduğum ilde sadece maaştan kesiliyor ek ders tamamı bana kalıyor. Ne kadar sürede biter kestirmek zor. Benim toplam borcum 250 bin civarıyken faiz, vekalet ücreti, tahsil harcı vb eklenince 350 bini buldu, yaklaşık 7, 8 aydır kesinti var şu an 80 bin lira ödenmiş. Allah herkese tez zamanda kurtulmayı nasip etsin.


Jshahin
Aday Memur
20 Nisan 2024 19:39

Şu anki faiz oranlarıyla sizin borcunuza eklenecek faiz, vekalet ücreti ve tahsil harcı gibi eklentiler muhtemelen daha fazla olacaktır. İçinizi karartmak için söylemiyorum ama en az 800 bini bulur diye tahmin ediyorum. Yapabiliyorsanız en az bir iki tanesini kapatmaya çalışın. Bir de avukatlar anlaşma yapmaya çalışıyor ondan da faydalanmaya çalışın pazarlık yapın avukata düşme zamanında.


harveySpecterr
Aday Memur
20 Nisan 2024 19:40
toplam ne kadar borcunuz var kart mı kredi mi ek hesap mı icra ya girmeden çözmeniz gerek borç vs altın uzak sanırım

Jshahin
Aday Memur
20 Nisan 2024 19:45

Tabi benim dosyalarım geçen yıl Haziran temmuz gibi icra dairesine düştü, faizler epey düşüktü o zaman.

audreyhepburn029, 6 saat önce
borcun 250.000 den 350.000 i bulması çok da kötü olmamış sanki. Ben şu anda oyle karamsarim ki 500.000 i 1.000.000 ödemeye razıyım. yeter ki maasin 3te 2 si falan bana kalsın. ama 1.000.000 kaç yılda biter Allah bilir.

audreyhepburn029
20 Nisan 2024 19:48
yatırımlarım yok. zaten borc 2 yıl önce 250.000 di. 2 senede icraya düşmemek için esnek hesapları döndürerek 500.000 yaptım. biraz aptallık oldu hepsi var. esnek hesabı kısa sürede kapatırım gibi. kredi ve kredi kartı kısa vadede ödenmez. en fazla 3 ay daha döner, sonra eğer 2020deki gibi borc toplama kredisi (60 ay vadeli) çıkmazsa hacize kalacak gibi görünüyor.
harveySpecterr, 6 saat önce
toplam ne kadar borcunuz var kart mı kredi mi ek hesap mı icra ya girmeden çözmeniz gerek borç vs altın uzak sanırım

audreyhepburn029
20 Nisan 2024 20:03
yani BDDK kararı sonrası bankalarin 100.000 lira üstüne 12 ay vade vermesi borclari bir yerde toplamaya musade etmiyor. 500.000 12 ay vadede ayda 60.000 ile ödeniyor ama gelirim zaten 40.000. amacım vadeyi çok uzatıp maasin 3de 2sinin bana kalması. hatta maasin yarısı bile kalabilir ilk 2 yıl. Bu psikolojiyle ve bu korkuyla keyfi harcama yapmam artık zaten. hayatım bitti gibi hissediyorum.
Jshahin, 6 saat önce

Tabi benim dosyalarım geçen yıl Haziran temmuz gibi icra dairesine düştü, faizler epey düşüktü o zaman.


Yamyamav
Memur
20 Nisan 2024 20:10

Öncelikle Allah kolaylık versin. Ben temizledim çok şükür ama çok cektim. Bir sürü ek iş yaptim. İcraya düşmeden bir şekilde temizlemeye çalışın. Çünkü üstüne faiz avukat ücretleri ve harçlar eklenir. 500 olur 600bin. Üstüne 500bine her ay en az 25bin faiz eklenir icrada. Yani maasinizdan kesilse bile borç düşeceğine katlanır durur. Üstelik ülkemizde faiz surekli arttirildigi için borç da katlanir. Çıkış yolunuz ev arsa araba bir sey varsa acilen satıp hepsini komple kapatmak. Bir de icraya düşerse avukat hep arar. Salak salak konuşur durur. Huzurunuz kalmaz. Tavsiyeme uymanızi dilerim. SAKİN İCRAYA DUSURMEYİN !


Yamyamav
Memur
20 Nisan 2024 20:11

İcraya düşeceksiniz de üzerinize kayıtlı hiçbir şey olmasin. Yok pahasina gider.


Jshahin
Aday Memur
20 Nisan 2024 20:18

Aynı yollardan geçtim hocam üstelik evliyim eşim çalışmıyor 10 yaşında çocuğum var, karamsar olmayın tavsiyem şu durumda tamamını tek seferde aileden destek alıp kapatma çaresi falan aramayın, maaşın 4 te 3 ü kalacak zaten size, bırakın yavaş yavaş icradan ödensin, he yapabiliyorsanız önce ek hesap ve kredi kartlarını icraya düşmeden kapatmayı deneyin yapabildiğiniz kadar. Kalanı da artık bu enflasyonist ortamda sizi çok zorlamaz ödenir. Ama maaş ve ek dersten elinize geçen miktara göre harcamalarınızı ayarlayın. Hatta bence 1 adet BES hesabı açıp zorunlu birikim yapmaya gayret edin. Benim normal maaşım şu an 39 bin civarı, kesimtiden sonra elimde kalan 29 bin küsur, ek dersim güzel çok şükür ortalama 12 bini geçiyor pansiyon nöbeti durumuna göre, borcum 2 farklı bankaya, icrada ikinci sırada olan bankanın avukatı arayıp toplam 108 bin olan borcumu 98 bine sabitleyeceğini ama düzenli taksit ödemem gerektiğini söyledi tamam dedim, normal kesintim devam ederken ikinci sıradaki bankaya da aylık 4 bin ödeme yapıyorum. Umarım faydalı olabilmişimdir.

audreyhepburn029, 5 saat önce
yani BDDK kararı sonrası bankalarin 100.000 lira üstüne 12 ay vade vermesi borclari bir yerde toplamaya musade etmiyor. 500.000 12 ay vadede ayda 60.000 ile ödeniyor ama gelirim zaten 40.000. amacım vadeyi çok uzatıp maasin 3de 2sinin bana kalması. hatta maasin yarısı bile kalabilir ilk 2 yıl. Bu psikolojiyle ve bu korkuyla keyfi harcama yapmam artık zaten. hayatım bitti gibi hissediyorum.

audreyhepburn029
20 Nisan 2024 20:42
özelden yazacaktım ama fark etmez buraya yazayım. Tek kalemde değil aslında borçlar. Aylık 25.000 ödemeli kredim var. 11 ayım kaldı. 150.000 esnek hesap borcum var. Aylık faizi 9.000 Ve son olarak aylık 20.000 ödemeli 10 taksiti kalan kredi kartı borcum var. Hepsi ayrı ayrı bankalarda. Aylık toplam 54-60 bin arası odememe tekabül ediyor. Hangisini önce kapamam gerektiğini bilmiyorum.
Jshahin, 5 saat önce

Aynı yollardan geçtim hocam üstelik evliyim eşim çalışmıyor 10 yaşında çocuğum var, karamsar olmayın tavsiyem şu durumda tamamını tek seferde aileden destek alıp kapatma çaresi falan aramayın, maaşın 4 te 3 ü kalacak zaten size, bırakın yavaş yavaş icradan ödensin, he yapabiliyorsanız önce ek hesap ve kredi kartlarını icraya düşmeden kapatmayı deneyin yapabildiğiniz kadar. Kalanı da artık bu enflasyonist ortamda sizi çok zorlamaz ödenir. Ama maaş ve ek dersten elinize geçen miktara göre harcamalarınızı ayarlayın. Hatta bence 1 adet BES hesabı açıp zorunlu birikim yapmaya gayret edin. Benim normal maaşım şu an 39 bin civarı, kesimtiden sonra elimde kalan 29 bin küsur, ek dersim güzel çok şükür ortalama 12 bini geçiyor pansiyon nöbeti durumuna göre, borcum 2 farklı bankaya, icrada ikinci sırada olan bankanın avukatı arayıp toplam 108 bin olan borcumu 98 bine sabitleyeceğini ama düzenli taksit ödemem gerektiğini söyledi tamam dedim, normal kesintim devam ederken ikinci sıradaki bankaya da aylık 4 bin ödeme yapıyorum. Umarım faydalı olabilmişimdir.


audreyhepburn029
20 Nisan 2024 20:44
sıralama yapmam gerekiyor ama işin içinden cikamiyorum
Jshahin, 5 saat önce

Aynı yollardan geçtim hocam üstelik evliyim eşim çalışmıyor 10 yaşında çocuğum var, karamsar olmayın tavsiyem şu durumda tamamını tek seferde aileden destek alıp kapatma çaresi falan aramayın, maaşın 4 te 3 ü kalacak zaten size, bırakın yavaş yavaş icradan ödensin, he yapabiliyorsanız önce ek hesap ve kredi kartlarını icraya düşmeden kapatmayı deneyin yapabildiğiniz kadar. Kalanı da artık bu enflasyonist ortamda sizi çok zorlamaz ödenir. Ama maaş ve ek dersten elinize geçen miktara göre harcamalarınızı ayarlayın. Hatta bence 1 adet BES hesabı açıp zorunlu birikim yapmaya gayret edin. Benim normal maaşım şu an 39 bin civarı, kesimtiden sonra elimde kalan 29 bin küsur, ek dersim güzel çok şükür ortalama 12 bini geçiyor pansiyon nöbeti durumuna göre, borcum 2 farklı bankaya, icrada ikinci sırada olan bankanın avukatı arayıp toplam 108 bin olan borcumu 98 bine sabitleyeceğini ama düzenli taksit ödemem gerektiğini söyledi tamam dedim, normal kesintim devam ederken ikinci sıradaki bankaya da aylık 4 bin ödeme yapıyorum. Umarım faydalı olabilmişimdir.


harveySpecterr
Aday Memur
20 Nisan 2024 21:16
ben olsam kredi kartın %40 öderdim her ay ek hesap faiz öderdim kredi devam ederdim gittiği yere kadar sonra bi kredi daha çekerdim öyle de devam ederdim maaşlar artıyor sürekli bu şekilde biter yoksa haciz işlemi soruşturma vs açan idareciler oluyor en güzeli altın borç bulmak akraba dostlara 10-20 gr vs istenek eylüle kadar 100 gr vs bulsan seni çok rahatlatır
audreyhepburn029, 5 saat önce
sıralama yapmam gerekiyor ama işin içinden cikamiyorum

Evlenmek Gerek
Genel Müdür
20 Nisan 2024 21:58

Belki özel olacak ama merak ediyorum, yargılamak için söylemiyorum. Sabit gelirli insanlarız. Yani önümüzdeki aylarda toplam ne kadar para kazanacağımız belli. Hal böyleyken nasıl böyle borca batıyorsunuz? Yani kazanamayacağınız parayı neden harcıyorsunuz?

Samimiyetle merakımdan soruyorum. Yargılama amacım yok.


audreyhepburn029
20 Nisan 2024 22:01
haklısınız zaten buraya yazdıysam bu tarz eleştirilere de acik olmam gerekir. 250.000 lira idi borcum 2 yilda katlandı
Evlenmek Gerek, 4 saat önce

Belki özel olacak ama merak ediyorum, yargılamak için söylemiyorum. Sabit gelirli insanlarız. Yani önümüzdeki aylarda toplam ne kadar para kazanacağımız belli. Hal böyleyken nasıl böyle borca batıyorsunuz? Yani kazanamayacağınız parayı neden harcıyorsunuz?

Samimiyetle merakımdan soruyorum. Yargılama amacım yok.


Yamyamav
Memur
20 Nisan 2024 22:38

Genel olarak borsa,bitcoin,kumar.

Evlenmek Gerek, 4 saat önce

Belki özel olacak ama merak ediyorum, yargılamak için söylemiyorum. Sabit gelirli insanlarız. Yani önümüzdeki aylarda toplam ne kadar para kazanacağımız belli. Hal böyleyken nasıl böyle borca batıyorsunuz? Yani kazanamayacağınız parayı neden harcıyorsunuz?

Samimiyetle merakımdan soruyorum. Yargılama amacım yok.


audreyhepburn029
20 Nisan 2024 23:05
borsa maalesef
Yamyamav, 3 saat önce

Genel olarak borsa,bitcoin,kumar.


audreyhepburn029
20 Nisan 2024 23:07
arkadaşlar konuyu kapatabiliriz çok şükür bir akrabamdan borc buldum. %70 ini peşin kapatıp geri kalanı da 1 yıl içinde ödeyeceğim. 2 yıl bana hersey yasak artık. akrabama borcumu da 1 yıl sonra bakacağım artık.

harveySpecterr
Aday Memur
20 Nisan 2024 23:12
çok mutlu olduk kardeş sağlıktan sonrası boş para mal mülk yalan
audreyhepburn029, 2 saat önce
arkadaşlar konuyu kapatabiliriz çok şükür bir akrabamdan borc buldum. %70 ini peşin kapatıp geri kalanı da 1 yıl içinde ödeyeceğim. 2 yıl bana hersey yasak artık. akrabama borcumu da 1 yıl sonra bakacağım artık.
Toplam 22 mesaj
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