Daha önce maaş haczi yaşayan var mı?

borcun 250.000 den 350.000 i bulması çok da kötü olmamış sanki. Ben şu anda oyle karamsarim ki 500.000 i 1.000.000 ödemeye razıyım. yeter ki maasin 3te 2 si falan bana kalsın. ama 1.000.000 kaç yılda biter Allah bilir.

borcun 250.000 den 350.000 i bulması çok da kötü olmamış sanki. Ben şu anda oyle karamsarim ki 500.000 i 1.000.000 ödemeye razıyım. yeter ki maasin 3te 2 si falan bana kalsın. ama 1.000.000 kaç yılda biter Allah bilir.