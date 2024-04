Daha önce maaş haczi yaşayan var mı?

ben olsam kredi kartın %40 öderdim her ay ek hesap faiz öderdim kredi devam ederdim gittiği yere kadar sonra bi kredi daha çekerdim öyle de devam ederdim maaşlar artıyor sürekli bu şekilde biter yoksa haciz işlemi soruşturma vs açan idareciler oluyor en güzeli altın borç bulmak akraba dostlara 10-20 gr vs istenek eylüle kadar 100 gr vs bulsan seni çok rahatlatır

audreyhepburn029, 5 saat önce sıralama yapmam gerekiyor ama işin içinden cikamiyorum