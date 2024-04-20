Memur Emeklisiyle Diğer Emeklileri Aynı Kefeye Koymayalım.

Bir tarafta 3-5 bin günle emekli olanlar, diğer tarafta 9-10-11 bin günle emekli olanlar. Çalışırken tğm koşullar farklı emekli olunca "EMEKLİLER" bırakalım bu işleri. Memur emeklisi uykudan ne zaman uyanacak!

Bir tarafta 3-5 bin günle emekli olanlar, diğer tarafta 9-10-11 bin günle emekli olanlar. Çalışırken tğm koşullar farklı emekli olunca "EMEKLİLER" bırakalım bu işleri. Memur emeklisi uykudan ne zaman uyanacak!