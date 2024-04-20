Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


20 Nisan 2024 19:25
Memur Emeklisiyle Diğer Emeklileri Aynı Kefeye Koymayalım.
Bir tarafta 3-5 bin günle emekli olanlar, diğer tarafta 9-10-11 bin günle emekli olanlar. Çalışırken tğm koşullar farklı emekli olunca "EMEKLİLER" bırakalım bu işleri. Memur emeklisi uykudan ne zaman uyanacak!

Bozkurtbakışlı
Şef
20 Nisan 2024 19:26
Benim emekliliğime çooooooookkkkkkkkkk var diyenlerde birgün emekli olacak.

Bozkurtbakışlı
Şef
20 Nisan 2024 19:46
Değil mi emekliler ve emekli olacaklar.

Bozkurtbakışlı
Şef
20 Nisan 2024 20:37
+++++

Mavigökyüzü28
Genel Müdür
20 Nisan 2024 20:46
13.110 gün(36 yıl) ile memuriyetime devam etmekteyim. 3600 ek gösterge ile emekli olduğumda an itibari ile sistemde 24.850TL emekli maaşım 977.000 TL emeklilik tazminatim gözüküyor. Bu şartlarda İşçi olsaydım çok daha fazlası olurdu diye tahmin ediyorum

Bozkurtbakışlı
Şef
20 Nisan 2024 20:53
5 bin günle emekli olan! sizin Maaşınızı istiyor. Dengeler yerle yeksan oldu.
Mavigökyüzü28, 5 saat önce
13.110 gün(36 yıl) ile memuriyetime devam etmekteyim. 3600 ek gösterge ile emekli olduğumda an itibari ile sistemde 24.850TL emekli maaşım 977.000 TL emeklilik tazminatim gözüküyor. Bu şartlarda İşçi olsaydım çok daha fazlası olurdu diye tahmin ediyorum
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