Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


20 Nisan 2024 20:51
7433 sayılı Kanun kapsamında kadroya geçirilen personelin sözleşmeli personel olarak yeniden istihda

https://webdosya.csb.gov.tr/db/yerelyonetimler/icerikler/7433-sayili-kanun-20240419124649.pdf

Bu görüşe göre bir memuru sözleşmeliye mi cevirebilirler onu mu anlamalıyız ? Ben olarak anlamadım. Ya da 1 yılı doldurmamış memurlar için mi geçerli bilgisi olanlar aydınlatabilirse çok sevinirim.


ElectronicsTech
Aday Memur
20 Nisan 2024 23:52
Kadrolu memursan ve 7433 veya başka bi khk ile kadroya geçtiysen önemli değil. Bekleme süresine takılmıyorsun. örn : 15/04/2023 de kadroya geçirilen bir 4/B'li 10/06/2023 de açılan sözleşmeli bir pozisyona geçebilir 1 yıl şartına takılmaz

4nony
Aday Memur
21 Nisan 2024 01:06

Hocam yine anlayamadım yani ben aday memur olmadan ilgili kanunla direkt memur oldum. Bir yılımda doldu memuriyette. Burada beni etkileyen bir durum oluyor mu ? Ya da şöyle sorayım idare ben bu memuru istemiyorum x parti sayesinde memur oldu ben y partisiyim bu arkadaşı sözleşmeli memur yapıp dişari atarım diyebilir mi ?

ElectronicsTech, 2 saat önce
Kadrolu memursan ve 7433 veya başka bi khk ile kadroya geçtiysen önemli değil. Bekleme süresine takılmıyorsun. örn : 15/04/2023 de kadroya geçirilen bir 4/B'li 10/06/2023 de açılan sözleşmeli bir pozisyona geçebilir 1 yıl şartına takılmaz

ElectronicsTech
Aday Memur
21 Nisan 2024 01:17
Hayır tabi ki de , sen kadrolu personelsin ve sana kadronu veren siyasi bir parti değil CB yazısıyla kadroya geçtin , kimse böyle bir şey demez zaten. Bu yazıdaki olay farklı kpss puanıyla atanmak isteyen personel için , kadrolu memuru kimse sözleşmeli yapamaz .
4nony, 26 dk. önce

Hocam yine anlayamadım yani ben aday memur olmadan ilgili kanunla direkt memur oldum. Bir yılımda doldu memuriyette. Burada beni etkileyen bir durum oluyor mu ? Ya da şöyle sorayım idare ben bu memuru istemiyorum x parti sayesinde memur oldu ben y partisiyim bu arkadaşı sözleşmeli memur yapıp dişari atarım diyebilir mi ?

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