7433 sayılı Kanun kapsamında kadroya geçirilen personelin sözleşmeli personel olarak yeniden istihda

Kadrolu memursan ve 7433 veya başka bi khk ile kadroya geçtiysen önemli değil. Bekleme süresine takılmıyorsun. örn : 15/04/2023 de kadroya geçirilen bir 4/B'li 10/06/2023 de açılan sözleşmeli bir pozisyona geçebilir 1 yıl şartına takılmaz

Kadrolu memursan ve 7433 veya başka bi khk ile kadroya geçtiysen önemli değil. Bekleme süresine takılmıyorsun. örn : 15/04/2023 de kadroya geçirilen bir 4/B'li 10/06/2023 de açılan sözleşmeli bir pozisyona geçebilir 1 yıl şartına takılmaz