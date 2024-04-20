Amiri Cimere şikayet etmek

Arkadaşlar ilçe milli eğitim müdürlüğünde çalışıyorum. Müdürle aramda problem var. Ve şahsi olarak benle uğraşıyor. 5 günlük raporum hakem heyetine gönderildi ve hakem heyeti lehime karar verdi. Ama diğer raporlu arkadaşların hiç biri hakem heyetine gönderilmedi sadece iş yerinde ben gönderildim ve raporlu olan bir arkadaş 3 aydır düzenli tek hekim ve heyet raporu almasına rağmen gönderilmedi. Bunun dışında sürekli tartışıp sorunlar yaşadığım uzman yardımısının olduğu birimden ayrılmak için dilekçe verdim. Dilekçemde sürekli tartıştığımızı ve bu durum beni yıprattığını ve personel şubede yada ilçe milli eğitimdeki uygun görülen başka bir şubede görevlendirilmek istediğimi yazdım ve Talebim reddedildi ve Red cevabını müdür benim yazmamı istedi ve kendi Red cevabımı 5 kişinin çalıştığı birimde ben yazdım. Daha sonra il milli eğitim müdürlüğüne aynı konuyla ilgili dilekçe yazdım. Oradan da Red geldi. Ve yine çalışmak istemediğim birimde iş yüküm artacak şekilde görevlendirildim.

Sorum şu cimer üzerinden şikayette bulunursam bu konularla ilgili bir sonuç elde edermiyim ve cimer den şikayet ettim diye ceza yermiyim.