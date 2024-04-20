Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Nisan 2024 20:52
Amiri Cimere şikayet etmek

Arkadaşlar ilçe milli eğitim müdürlüğünde çalışıyorum. Müdürle aramda problem var. Ve şahsi olarak benle uğraşıyor. 5 günlük raporum hakem heyetine gönderildi ve hakem heyeti lehime karar verdi. Ama diğer raporlu arkadaşların hiç biri hakem heyetine gönderilmedi sadece iş yerinde ben gönderildim ve raporlu olan bir arkadaş 3 aydır düzenli tek hekim ve heyet raporu almasına rağmen gönderilmedi. Bunun dışında sürekli tartışıp sorunlar yaşadığım uzman yardımısının olduğu birimden ayrılmak için dilekçe verdim. Dilekçemde sürekli tartıştığımızı ve bu durum beni yıprattığını ve personel şubede yada ilçe milli eğitimdeki uygun görülen başka bir şubede görevlendirilmek istediğimi yazdım ve Talebim reddedildi ve Red cevabını müdür benim yazmamı istedi ve kendi Red cevabımı 5 kişinin çalıştığı birimde ben yazdım. Daha sonra il milli eğitim müdürlüğüne aynı konuyla ilgili dilekçe yazdım. Oradan da Red geldi. Ve yine çalışmak istemediğim birimde iş yüküm artacak şekilde görevlendirildim.

Sorum şu cimer üzerinden şikayette bulunursam bu konularla ilgili bir sonuç elde edermiyim ve cimer den şikayet ettim diye ceza yermiyim.


olmaz998
Aday Memur
20 Nisan 2024 21:01

Cimer işi sadece sevk etme çabasina girer ahhaaa eder güler gecer cimer ise yaramaz .


erentef2012
Aday Memur
20 Nisan 2024 21:19

uğraşma derim boşuna


Memure hanimm
20 Nisan 2024 21:37

Ne yapmam lazım peki?

olmaz998, 5 saat önce

Cimer işi sadece sevk etme çabasina girer ahhaaa eder güler gecer cimer ise yaramaz .


olmaz998
Aday Memur
20 Nisan 2024 22:02

müdür. Eğer Sizinle şahsen ugraşıp duruyorsa , soruşturma için bir dilekçe yazıp kurumunuza sun gitsin Okul müdürüyle sorununuz varsa, milli eğitim müdürlüğüne gönderilmek üzere bir üst makam olarak valiliğe dilekçe verin.ve bir soruşturma talebi isteyin meb anında soruşturma açaçaktır daha fazla yardımcı olmamı istersen sana bu konuda yardım edecegim lnstagram adresim : https://www.instagram.com/hasan_efem_kalp/

Memure hanimm, 4 saat önce

Ne yapmam lazım peki?


Memure hanimm
20 Nisan 2024 22:13

Peki sizce bu anlattıklarım şahsen uğraşmaya girer mi?

olmaz998, 4 saat önce

müdür. Eğer Sizinle şahsen ugraşıp duruyorsa , soruşturma için bir dilekçe yazıp kurumunuza sun gitsin Okul müdürüyle sorununuz varsa, milli eğitim müdürlüğüne gönderilmek üzere bir üst makam olarak valiliğe dilekçe verin.ve bir soruşturma talebi isteyin meb anında soruşturma açaçaktır daha fazla yardımcı olmamı istersen sana bu konuda yardım edecegim lnstagram adresim : https://www.instagram.com/hasan_efem_kalp/


olmaz998
Aday Memur
20 Nisan 2024 22:27

derdin varsa hakkını isteyeceksin, konuya tam hakim degilim insta gel bana tam anlat


olmaz998
Aday Memur
20 Nisan 2024 22:32

cimere herkes ve şikayetlerini yetkililere iletebilir ve yazabilirler. cimere istiyosan yaz


Memure hanimm
20 Nisan 2024 22:38

Bu konu hakkında forum da bilgi alacağım hukukçu bir arkadaş var mı?


Olduolacakya
Memur
20 Nisan 2024 23:24

Kdk ya yaz cimerden daha etkili. Ama her şeyi belgelendir sana yazılan cevapları raporunun hakem heyetine gönderilmesi vs


Memure hanimm
20 Nisan 2024 23:47

Peki hocam kamu denetciliğine yapılan başvurudan dolayı silsile atladığım için ceza yermiyim. Siz daha önce başvuruda bulundunuz mu ve olumlu bir sonuç aldınız mı? Ve sizce bana yapılan haksızlıkla ilgili bir sonuç elde edebilir miyim

Olduolacakya, 2 saat önce

Kdk ya yaz cimerden daha etkili. Ama her şeyi belgelendir sana yazılan cevapları raporunun hakem heyetine gönderilmesi vs


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
21 Nisan 2024 00:00

Yukarda birsuru kişi yazmış. Size yapılan bir haksızlık yok. Raporu hakem heyetine göndermek sizinle ugrasmak demek değil. Kendi kendinize bilmiyorsunuz. Başınıza iş alacaksiniz

Memure hanimm, 2 saat önce

Peki hocam kamu denetciliğine yapılan başvurudan dolayı silsile atladığım için ceza yermiyim. Siz daha önce başvuruda bulundunuz mu ve olumlu bir sonuç aldınız mı? Ve sizce bana yapılan haksızlıkla ilgili bir sonuç elde edebilir miyim


Memure hanimm
21 Nisan 2024 00:12

O kadar kişi içinden sadece bir kişinin gönderilmesi doğru mu hadi onu geçtim yazdığım dilekçeye cevabı bana yazdırması doğrumu veya istemediğim anlaşamadığım biriyle zorla çalıştırılmam doğru mu sizce bunlar uğraşmak değil mi?

SorunCevaplayıN, 2 saat önce

Yukarda birsuru kişi yazmış. Size yapılan bir haksızlık yok. Raporu hakem heyetine göndermek sizinle ugrasmak demek değil. Kendi kendinize bilmiyorsunuz. Başınıza iş alacaksiniz


2ven
Şef
21 Nisan 2024 01:11

Akp il teşkilatından birini araya sokabilirsen müdür kediye dönüşür. Bu ülkede işler böyle çözülüyor. Ne mahkemesi ne cimeri ne kanunu ya.

Toplam 13 mesaj

Çok Yazılan Konular

MEB GYS TercihDaha önce maaş haczi yaşayan var mı?Amiri Cimere şikayet etmekUzman Öğretmenlik kaç yıl olacak?Kamu görevlilerine yönelik cezalarSürülmeSöke'de çalışan var mı?Üstün Başarı BelgesiMEB'in 2023 Yılında Yaptığı Sayman Kadrosunu kazanıp tercihlerine YerleşemeyenlerSeçim ücreti ne zaman yatar ?

Sözlük

kafa dağıtmak 1 gayna 1 avaz kelimesi 1 Bugün olanlar 2 şu anda dinlenen türkü 1 stres nedir 2 göğcek 1 ayasofya 2 Hachiko 1 iskota 1

Son Haberler

Emekli olmadan mazbata almak ile emekli olduktan sonra mazbata almak arasında bir fark olur mu?Sınıf arkadaşlarını özür dileme bahanesi ile çağırıp darp ettilerMuğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdıHayvanları otlatırken ölü bulunmuştu, intihar ettiği ortaya çıktıÇankırı'daki fırtınada 6 kişi yaralandı, çatılar uçtu

Editörün Seçimi

Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.